LA BRONCA DE YANINA LATORRE CONTRA EL GOBIERNO POR LAS NUEVAS RESTRICCIONES

Desde Miami, ciudad de Estados Unidos a la que viajó con su familia hace algunas semanas, Yanina Latorre se expresó totalmente en contra del nuevo DNU que ya comunicó el Gobierno de Alberto Fernández.

Con el objetivo de disminuir la cantidad de contagios de coronavirus y ante la amenaza de la variante Delta, las nuevas restricciones afectan a quienes estén en el exterior y quieran volver en los próximos días. A partir de hoy, solo podrán ingresar 600 pasajeros al país por vía aérea.

Muy enojada, así se manifestó Yanina a través de sus stories de Instagram destacando las diferencias entre Estados Unidos y Argentina con respecto a cómo estos países le hacen frente al covid.

«Todo el mundo está mejorando, está abriendo, acá hay una vida, les juro. Vienen a Miami, la gente usa barbijo, están vacunando, hisopados, pero no es lo que estamos viviendo en Buenos Aires, la psicosis de la gente, no digo lo de los casos. Acá hay una vida normal, a nosotros nos tienen como ganado», afirmó.

«Ahora Alberto pretende que cuando llegue yo, después del 1 de julio hasta no sé cuanto, que vaya a un hotel 10 días de cuarentena. Pero… ¿qué se cree? Es anticonstitucional. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel a pagármelo? Ni que me sobre, ni que tenga, ni que me lo regalen. ¿Estamos todos locos? ¿Qué son estas cosas? En lugar de vacunar a la gente, mejorar todo y ponerse a laburar ¿se la agarran con nosotros porque viajamos?», sumó, indignada.