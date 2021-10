LA CANTANTE ARGENTINA ISABEL DE SEBASTIÁN SUFRIÓ UN ATAQUE RACISTA EN NUEVA YORK

La cantante argentina radicada en Estados Unidos, Isabel de Sebastián, contó a través de sus redes sociales el ataque racista que sufrió en el subte de Nueva York, y afirmó: «del centro del cuerpo me subió un dolor diferente, milenario».

«Ayer (jueves 30 de septiembre) sufrí el primer ataque xenofóbico en Nueva York en 32 años. Una mujer sentada al lado mío en el subte, al ver que estaba leyendo en español me dijo que no iba a permitir que mi cuerpo tocara el suyo y a decirme que me vuelva a la mugre de donde había salido», escribió en su cuenta de Twitter.

Ante este triste episodio, la ex integrante de las Bay Biscuit reflexionó: «Sé que la mujer estaba loca y que es un acto aislado, Nueva York es increíblemente diversa y bastante progresista. Pero está lleno de locos desde hace muchos años y esto me pasa justo ahora, cuando la grieta está que pela».