LA CHINA SUÁREZ ROMPIÓ EL SILENCIO

Era la voz más esperada. Desde la tarde del sábado, cuando quedó señalada como la tercera en discordia de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, su nombre estuvo en boca de todos los que se hicieron eco de una ruptura con un impacto mediático pocas veces visto. Pero Eugenia La China Suárez eligió el silencio, o quizás, la indiferencia. Mientras tanto, todo el mundo hablaba de ella.

Desde su separación de Benjamín Vicuña, la actriz se instaló en España por compromisos laborales y en los últimos días, reservó el uso de sus redes sociales para reflejar tanto su actividad familiar como la profesional. Mientras tanto, desde la tarde del sábado se difundieron supuestos chats con el futbolista del Paris Saint-Germain, se la vinculó con su colega uruguayo Nicolás Furtado e incluso se difundieron fotos de ellos en Italia. También se dijo que habría engañado a Vicuña con un ex compañero de elenco y las miradas en las redes sociales apuntaron a Gonzalo Heredia, en pareja con Brenda Gandini.

Pasaron más de cuatro días, y la ex Casi Ángeles finalmente rompió el silencio. Y lo hizo en sus historias de Instagram, con un largo comunicado lleno de referencias al pasado y al presente, y para leer y analizar con detenimiento: “Escribo esta carta para bajar el ruido externo de mentiras, maltratos y miradas inclinadas en la construcción de historias manipuladas para, una vez más, ser el chivo expiatorio de la violencia mediática. He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones. La principal, por miedo e inexperiencia, por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo”, señaló a modo de introducción.