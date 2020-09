LA CHINA SUÁREZ Y BENJAMÍN VICUÑA SUSPENDIERON SU CASAMIENTO:”DIVORCIARSE ES UN LÍO” DIJO ELLA

A tres años de aquella romántica propuesta, la pareja decidió dejar de posponer su casamiento y fue la propia actriz quien blanqueó por qué lo suspendieron. Lo hizo durante una entrevista con Marley en Por el mundo en casa el último domingo. Allí, el conductor rememoró un viaje a Israel con La China y recordó que por aquel entonces los turistas pensaban que habían contraído matrimonio. “Porque estábamos súper vestidos caminando por la noche”, indicó y bromeó: “Yo no sé si Benjamín sabe que nosotros estamos casados”.

“Decile, Ale. Ya fue, nos casamos. Yo tengo los papeles”, respondió la actriz siguiendo el juego del conductor que aprovechó la ocasión para consultarle por su boda real con Vicuña. “¿Te vas a casar vos al final?”.

“Ya está, ya fue. ¿Para qué?”, respondió Suárez y agregó que la pandemia del coronavirus fue “una buena excusa” para determinar que finalmente no pasarán por el altar ni por el Registro Civil. “Ya fue. Ya medio que pasó. No hace falta”, sostuvo.

“Se quieren igual. No es necesario el papel para cambiar eso”, sumó Marley avalando las palabras de la actriz, que agregó: “Sí, después divorciarse es un lío…”.

Sorprendido, el conductor arengó: “¡Pero no te vas a divorciar!”. Y la actriz, sin perder la seriedad, aclaró que era una broma. “Son el tipo de chistes que les gustan a ustedes”, le dijo a Marley y su equipo de producción. “No, no. No siento que lo necesitemos”, continuó sobre la idea del casamiento.

Por su parte, ante la pregunta que le hizo Marley sobre si Benjamín “ayuda un poco” con sus hijos en su casa, Suárez aclaró: “Creo que ese concepto de ‘el padre ayuda’ hay que cambiarlo. Vos sos padre, y hay muchos padres solos, y vos sos un padrazo. Es el rol que te corresponde. Y lo mismo (sucede) con los hombres. Benjamín hace todo por igual, solo que no le da la teta”.

Luego, contó que por estos días el actor se encuentra trabajando en Chile y que extraña a sus hijos. Además, reconoció que como madre le “cuesta delegar”. “Él sabe que a la noche me levanto yo”, concluyó Eugenia la China Suárez.