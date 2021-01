LA CONFESIÓN DE KATE HUDSON: “TENGO HERMANOS A LOS QUE NO VEO”

Hace un tiempo, Kate Hudson reveló que le gustaría mucho ponerse en contacto con sus tres hermanos menores, hijos de su padre Bill Hudson, con quienes nunca ha tenido contacto. La actriz, que está dispuesta a sanar esa parte de su historia, volvió a referirse a este deseo.

“Creo que ese tipo de distanciamiento es, por desgracia, bastante común, pero es importante que la gente hable de ello”, expresó este domingo durante una entrevista con el programa Sunday Today de Willie Geist.

La protagonista de Guerra de novias también manifestó la razón por la que decidió contar públicamente este deseo. “A veces necesitamos un poco de charla y humor para movernos hacia esos lugares en donde se pueden curar algunas de las heridas”.

A comienzos de enero, durante el podcast que realiza con su hermano Oliver, Sibling Revelry, habló por primera vez sobre sus ganas de entablar una relación con sus hermanos. “¿Sabés en quién estuve pensando últimamente? En papá”, expresó. “He estado pensando en nuestras hermanas, con las que no compartimos nada de nuestro tiempo, y en nuestro hermano. Somos cuatro hermanos y no nos vemos todos”, agregó.

“Hemos estado hablando mucho sobre las relaciones entre hermanos, las relaciones rotas y las buenas, y estamos acá sentados como si tuviésemos la mejor familia, como si fuésemos geniales, pero jamás mencionamos el hecho de que tenemos tres hermanos más”, continuó.

Después de divorciarse de la madre de Kate, Goldie Hawn, Bill Hudson tuvo dos hijos, Emily y Zachary, con la actriz Cindy Williams. Además tuvo una hija -Lalania- con Caroline Graham.

Si bien la actriz no habla mucho sobre el distanciamiento con su progenitor, si admitió que ha sido un tema con el que carga “desde hace 41 años” y que no tener relación con Hudson padre ha impactado en su vida.

“Tengo una gran familia, una hermosa madre, un padrastro que intervino y jugó un papel muy, muy importante en compartir lo que es una figura paterna confiable en nuestra vida, pero eso no quita el hecho de que no conocemos a nuestro papá”, dijo durante una conversación con Sunday Today. “Las personas a veces necesitan oír que no están solas en estas cuestiones”