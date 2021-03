LA ECONOMÍA ARGENTINA CRECERÁ UN 4,5% DURANTE 2021

Después de las estimaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional el pasado octubre, cuando vaticinó que la economía en Argentina crecería un 4,9%, el organismo acaba de realizar una corrección sobre esta cifra, fijándola en un crecimiento del 4,5% a lo largo de 2021. Por su parte, el Gobierno afirma que el crecimiento estará en torno al 5,5%, de acuerdo con el presupuesto nacional.

El Fondo Monetario Internacional también ha afirmado que el camino de recuperación para el Caribe y América Latina será sinuoso, en términos generales, aunque ya se está revirtiendo la tendencia económica de los últimos meses.

El organismo también habló sobre la veloz recuperación que se produjo durante el tercer trimestre de 2020, superando cualquier expectativa en países como Brasil, Perú o la propia Argentina.

También se destaca una pronta recuperación de la manufactura, que en parte ya ha tenido lugar, frente al sector servicios, que lo hace más lentamente. En lo que respecta a las exportaciones, la situación es muy similar a la de hace más de un año; en contraposición al consumo y la inversión, que siguen considerándose rezagados.

El repunte que se produjo durante el tercer trimestre se mantuvo en gran medida durante el último trimestre de 2020, especialmente en lo relativo a la producción industrial y a las ventas minoristas, lo que permitió también un repunte fiscal.

En lo que respecta a América Latina y el Caribe en general, el Fondo Monetario Internacional prevé una recuperación en torno al 4,1% (en este caso la proyección de octubre, del 3,6%, aumenta en un 0,5%); y en el caso de Brasil, el principal socio comercial de Argentina, la recuperación se marca en torno al 3,6%.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que este comienzo de recuperación no tendrá un impacto equitativo en todos los sectores o empresas. Mientras que algunos continuarán descendiendo o crecerán muy lentamente, otros parecen haber crecido durante los últimos meses y, potencialmente, continuarán haciéndolo durante los próximos.

Entre los sectores con más proyección de crecimiento económico se encuentran los casinos online. De hecho, el incremento de este comercio electrónico fue tenido en cuenta por el Gobierno, que, hace unos meses, aprobó una resolución por parte de la Lotería de la Ciudad Sociedad del Estado, o LOTBA, donde se especifican los cambios en las normas de las casas de juego y en sus métodos. Entre otras cosas, esta resolución permitió a los casinos físicos, así como a los establecimientos de apuestas, llevar a cabo plataformas online.

Otro de los sectores que no solo no ha sufrido un embiste económico, sino que no ha dejado de crecer, es el referente a la banca de inversión en Argentina. Lo cierto es que cuando hablamos del papel de la banca de inversión, podríamos afirmar que es muy importante para la economía de un país a la hora de proporcionar relaciones productivas y cimentar un camino de crecimiento económico. La alianza entre Banco Patagonia y UBS BB Investment Bank deja claro este tipo de estrategias económicas, donde se pretende proporcionar a sus clientes aquellos servicios que lideran la banca de inversión y los mercados de capitales internacionales, siempre en comunión con la regulación existente.

Por último, claro está, nos encontramos con eso que se ha venido denominando “los cinco unicornios argentinos”, compañías con una valuación mayor a 1.000 millones de dólares, y con los sectores a los que representan. A grandes rasgos, hablamos de empresas fundamentadas en herramientas tecnológicas, emergentes dentro de un tipo de sector o mercado, fundadas por jóvenes emprendedores y que fundamentan su actividad en el consumidor o usuario final. Estas empresas son: MercadoLibre, Globant, Despegar, OLX y Auth0. Diversos expertos dicen que muy pronto podríamos considerar también unicornios a Ualá, Satellogic, Agrofy, Technisys y Etermax.

En cualquier caso, hablando de manera generalizada, se trata de empresas y sectores que han crecido y, con total seguridad, seguirán haciéndolo durante los próximos meses, contribuyendo a ese necesario crecimiento de nuestra economía.