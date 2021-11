LA EFICACIA DE LA VACUNACIÓN DISMINUYÓ EN UN 90% LA MORTALIDAD POR COVID-19

“El impacto de la vacunación COVID-19 en la población, desde la segunda ola a la semana epidemiológica actual, ha disminuido en un 90% la tasa de mortalidad por millón de habitantes y en un 80% la ocupación de camas en terapia intensiva en toda la provincia”, dijo Analía Acevedo, directora general de Coordinación Epidemiológica.

La funcionaria informó que desde la semana epidemiológica 41, que inició el 10 de octubre, se registra un incremento de personas que contrajeron coronavirus. “Hoy el promedio diario es de 50 casos por día”, explicó.

Agregó que “Delta se transformó en la variante predominante en la provincia, con 173 casos notificados. De las 6 variantes observadas en la provincia, Delta representa el 40% de los casos”.

Sobre el uso del barbijo, Acevedo indicó que sigue siendo obligatorio en espacios cerrados como escuelas, supermercados, lugares bailables y gastronómicos, cines, teatros, transporte público, ámbito laboral, eventos masivos y en espacios abiertos compartidos.

Expresó que no es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano, es decir, cuando se circule en forma individual o en burbuja, y en un espacio en el que no concurran muchas personas, a más de dos metros de distancia.