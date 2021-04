LA FECHA 12º DE LA COPA DE LA LIGA TENDRÁ 9 PARTIDOS EL DOMINGO, CON BOCA MADRUGANDO

La AFA confirmó en la tarde de este lunes que la fecha 12º de la Copa de la Liga Profesional tendrá la cifra récord de 9 partidos a jugarse en un solo día. ¿La razón? El sábado es el Día del Trabajador, por lo que no se programarán partidos durante esa jornada. Es por eso que la próxima fecha tendrá dos partidos el viernes, nueve el domingo y dos el lunes.

Además, debido a la cantidad de encuentros, a la imposibilidad de jugar partidos después de las 18 en el AMBA y a los viajes de Copa Libertadores y Sudamericana, Boca recibirá a Lanús en la Bombonera en el extraño horario de las 10 de la mañana ese domingo.

La programación de la duodécima fecha de la Copa de la Liga Profesional:

Viernes:

18:00: Vélez vs Patronato

21:00: Colón vs Arsenal

Domingo:

10:00: Boca vs Lanús

12:10: Independiente vs Atlético Tucumán

12:10: Defensa y Justicia vs Unión

14:20: San Lorenzo vs Godoy Cruz

14:20: Talleres vs Huracán

16:30: Banfield vs River

18:40: Rosario Central Vs Newell’s

21:00: Aldosivi vs Argentinos

21:00: Central Córdoba vs Racing

Lunes:

15:45: Sarmiento vs Gimnasia

18:00: Estudiantes vs Platense