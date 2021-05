LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE SE JUGARÁ EN PORTUGAL

La UEFA anunció que la final de la Champions League entre Chelsea y Manchester City del próximo sábado 29 de mayo finalmente cambiará de sede y no se disputará en Estambul como estaba previsto. Debido a que Turquía atraviesa un mal momento en cuanto a contagios de Covid-19 y entró en la lista de naciones a las que no pueden viajar los equipos ingleses, el ente que regula el fútbol en el viejo continente decidió que el Estadio do Dragao, propiedad del Porto, sea la nueva sede de la definición.

Además, la organización anunció que cada equipo contará con 6.000 entradas para sus fanáticos, por lo que habrá una final con público. Las entradas se pondrán a la venta el lunes 24 de mayo.

A través de una serie de posteos en su cuenta de Twitter, la UEFA dio detalles de la decisión de mudar la sede de la definición de la máxima competencia de clubes de fútbol en Europa por segundo año consecutivo. “La final de la Champions estaba programada para ser en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul pero, luego de la decisión del gobierno del Reino Unido de colocar a Turquía en su lista roja de destinos de viaje, organizar la final allí hubiera significado que ninguno de los fanáticos nacionales de los clubes podría viajar”, citó la primera parte del comunicado de la entidad.

“La UEFA discutió trasladar la final a Inglaterra pero, a pesar de los exhaustivos esfuerzos de la Asociación de Fútbol y las autoridades, no fue posible lograr las exenciones necesarias de los acuerdos de cuarentena del Reino Unido”, indicó el ente en relación a la chance de disputar el encuentro en territorio inglés, más precisamente en Wembley.

De esta manera, por segundo año consecutivo Portugal recibirá la final de la Champions, luego de que el año pasado se jugará el famoso Final 8 que terminó consagrando al Bayern Munich en Lisboa. El país Luso figura en la lista verde de los ingleses de 12 territorios de bajo riesgo cuyos visitantes no tendrán que hacer cuarentena al regresar a Inglaterra.