La furia de Pablo Granados tras el acoso callejero que sufrió su novia

Pablo Granados cortó la buena onda que siempre tiene en sus redes sociales para contar un lamentable momento que debió vivir su novia, Camila Delossan. La humorista recibió un desagradable acoso callejero y su pareja decidió reflexionar al respecto.

Camila le contó en un audio todo lo que le pasó y Pablo no lo dejó pasar, hizo un parate y pidió un replanteó la mentalidad masculina.

En el mensaje, Camila angustiada le decía: “Estoy harta de los tipos paj…, me dan ganas de llorar. Me cambiaron el día desde que salí”, comenzó diciendo. “Estoy vestida, no estoy mostrando nada, incluso estoy de largo y no puedo hacer dos cuadras”, agregó.

Entonces, Pablo Granados pidió: “Paremos la mano, muchachos. Si tenés pareja, una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario. Es tristísimo recibir este mensaje de la persona que amás”.