LA HIJA DE CARLOS REUTEMANN APUNTÓ CONTRA LA MUJER DE SU PAPÁ

Las últimas semanas fueron difíciles para la familia Reutemann a raíz de los problemas de salud del ex piloto y actual político. Sin embargo, las cosas se pusieron aún peores luego de su alta.

Cora, la hija mayor del Senador, reclamó públicamente que ‘no la dejan’ ver a su papá y apuntó todas sus balas a su mujer, Verónica Ghio. El primer palito llegó poco después de que su papá saliera de la Clínica donde permanecía internado tras sufrir dos hemorragias digestivas y una fuerte anemia.

En sus redes, Cora escribió: «Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio. No responde su celular, no atiende en la puerta y Veronica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí». Luego, sumó una captura del chat que intentó mantener con ella.