LA INDIGNACIÓN DE JUANA VIALE POR EL CASO ABIGAIL

La conductora lanzó fuertes críticas al gobierno provincial y nacional por los indignantes videos que se viralizaron los últimos días.

El caso de Abigail Jiménez se viralizó los últimos días cuando una serie de videos registró el momento en el que la nena de 12 años, que realiza un tratamiento oncológico en Tucumán, era retenida en el límite con Santiago del Estero por la policía. El hombre tuvo que caminar 5 kilómetros con su hija en brazos, lo que provocó una ola de críticas. Una muy fuerte hizo Juana Viale fue una de ellas.

“Quiero que expongamos nuestros pensamientos sobre lo aberrante que fue lo que pasó con Abigail que a mí me parece que habla de una inhumanidad muy grande. No comprendo las políticas provinciales, ni nacionales, cuando pasan estas situaciones”, señaló la animadora, que sigue reemplazando a Mirtha Legrand, donde apuntó a las autoridades provinciales y nacionales.

También Juana habló de la drástica decisión que tomaron, al tener al gobierno de esa provincia como auspiciante del ciclo. “Nosotros en este programa tenemos la pauta publicitaria de las Termas de Santiago del Estero y la levantamos porque es inadmisible e inaceptable lo que pasó. A mí como madre me llena de pena y de tristeza el llanto de un niño en esa situación”, se lamentó, en La noche de Mirtha.

“Decían que no tenía el salvoconducto para pasar, que no esperó ni 20 minutos, que no caminó 5 kilómetros… ¡No importa si caminó 5 kilómetros o 70 metros! Él alzó a su hija porque no la dejaban pasar, eso es indignante y no se puede permitir. No entra en la lógica, en el corazón ni en el raciocinio de nadie”, aseveró la actriz, molesta.