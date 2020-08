“LA MONTAÑISTA SE DESBARRANCÓ Y ESTUVO INCONSCIENTE”

Así lo aseguró el Administrador del 911, Tomas Beverina al contar a Canal 9 Multivision como fue el recate de Analía Ibañez, la montañista perdida en los cerros de Quijano, “Comenzamos a articular el rescate con distintas divisiones y los amigos de la montaña, el lunes a la noche comenzamos a coordinar entre todos y el martes a la mañana iniciamos todo el rescate, se realizaron dos sobrevuelos por la zona. Ayer por la mañana se tomó contacto con el hermano de Analia, él consiguió a través de unos amigos un baqueano, quien se ofreció para hacer un rastrillaje, habíamos distribuidos tres zonas posibles donde se focalizó la búsqueda, con helicóptero llevamos a estas personas y tomamos contacto con grupo dos. En un momento cercano a las 15 de la tarde en una quebrada la encuentran metida en el fondo”.

Consultado si había hablado con Analia, dijo que no hubo oportunidad todavía, “no tenemos muchos detalles, sabemos que se desbarrancó a la noche, estuvo inconsciente y no se acuerda mucho más, trató de caminar un poco más pero no pudo porque tenía un dolor muy fuerte en la rodilla”.

Agregó que alrededor de 60 personas participaron del rescate y que el rescate demandó una gran cantidad de plata.