LA MUERTE DE MARADONA: PODRÍAN IMPUTAR A 4 PERSONAS MÁS

El juez analiza la prueba antes de tomar la resolución. Hasta ahora solo Luque y Cosachov están en la mira por posible negligencia médica.

La investigación por la muerte de Diego Maradona tuvo grandes avances en los últimos días. Los fiscales del caso analizaron mensajes de los celulares del médico Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros profesionales de la salud que cuidaban del Diez y que estaban junto a él en el día a día.

Del estudio de estos intercambios, surgió que Carlos Ibáñez, conocido por su apodo “Charly” y por formar parte del círculo íntimo, le daba a Maradona marihuana y alcohol. Los nuevos detalles indican que en los próximos días la Justicia imputaría a otras cuatro personas.

Los nuevos imputados no serían médicos o enfermeros; por lo que el foco podría estar puesto en otros integrantes del círculo íntimo.

Hasta el momento Luque y Cosachov están en los ojos del grupo de fiscales que investiga la causa. De hecho, el viernes la psiquiatra se presentó junto a su abogado en la Fiscalía general de San Isidro para conocer formalmente la imputación por “falsedad ideológica”. Se la acusa de mentir en el diagnóstico de Maradona: aseguró que el 20 de octubre vio al paciente, pero se confirmó que no fue así.

“Hace muy poco rato recibimos la notificación de que la fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa”, dijo el abogado de la imputada, Vadim Mischanchuk.

Cosachov y el neurocirujano Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo. Así es como la psiquiatra decidió presentarse este viernes en la Fiscalía para tener acceso al documento original y luego hacer el descargo pertinente.

Consultado acerca del certificado expedido por Cosachov, Mischanchuk descartó que fuera “trucho” y aclaró que lo que se discute es si refleja la realidad. Y explicó que “todo documento que haya confeccionado la doctora Cosachov refleja el estado (de salud) que ella íntimamente estaba convencida de que Maradona tenía en ese momento”.

Sin embargo, admitió que pudo haber un error en las fechas de los documentos.

Con respecto a los diagnósticos que Cosachov efectuó sin ir a visitar a Maradona de manera presencial, Mischanchuk argumentó que, de un tiempo a esta parte, a través de la telemedicina se habilitaron las consultas no presenciales y las recetas a través de distintos medios tecnológicos.

Acerca de la afirmación de la psiquiatra en uno de los mensajes que le contestó al doctor Luque (“Yo tengo cagazo -miedo- de que me quieran empomar -sancionar- por los remedios”), el abogado reconoció que “es lógico que tenga miedo”, debido al crecimiento de los juicios de mala praxis.

Luque fue imputado pocos días después de la muerte de Diego Maradona y el pasado 22 de enero los peritos caligráficos de San Isidro determinaron que la firma de Diego en uno de los papeles que tenía en su poder Luque no era auténtica y fue falsificada. La revelación complica la situación judicial del neurocirujano.

Se trata de documentación que había sido encontrada en los allanamientos que se realizaron en la clínica y la casa del médico Luque. En particular la Justicia verificó la falsedad de la firma de Maradona en el papel con el que se solicitó a la Clínica Olivos su historia clínica, en septiembre de 2020.

Fuentes directas del caso le dijeron que la pericia no determinó si fue Luque el que falsificó el documento, pero que de cualquiera manera su situación judicial se complica. “Quien hiciera uso de un documento falso, será reprimido como si fuese autor de la falsedad”, detallaron. Además de ese papel, se analizaron otros dos, que también habrían sido falsificados: “Tenemos elementos para sospechar que hubo mala praxis, pero todo deberá ser determinado por la junta médica”.

Las conversaciones entre los médicos y Leopoldo Luque

Médico: Decí que dentro de todo tengo a la Monona que me cuenta las cosas, porque si no, no te enterás nunca. Ayer, menos la Monona y el de seguridad, todos fumando porro. Hoy se levantó todo dolorido, como que el chabón no descansa, se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino con las pastillas encima… No podés todo.

Médico: Leíto, ahí me estoy yendo. Yo la verdad no diferencio los dolores de los de dormir mal. Ya tomó el hábito de fumar todos los días, les pide a los de seguridad faso. Les dice ‘faso’. El otro día les digo a los de seguridad: ‘Cuando te dice así, prendele un habano’.

Leopoldo Luque: Tranqui, vos tranqui. Yo esto más o menos sé cómo manejarlo. Ahí le dije a Maxi que si hay una autopsia salta eso. Al que menos van a responsabilizar es a la parte de salud, eso es un tema del entorno. Nosotros no lo podemos manejar, podemos sugerir.

Luque: No funciona tan así, porque fijate que la marihuana no produce un daño en un órgano particular como para que yo sospeche de eso. Yo puedo suponer, pero si no lo busco, no lo analizo, bajo consentimiento del paciente no tengo forma. Eso desde el punto de vista médico no tiene ninguna responsabilidad. Está a cargo del paciente. Ahora sí buscan al paciente, si investiga la Policía, van a ver que hay un entorno determinado y atacan a eso. No es una responsabilidad médica ni en pedo. Sería responsabilidad médica si yo le indico aceite de cannabis y se intoxica y se muere. Ahí sí, porque no estuvo bien supervisado ni contenido. Pero esto es algo ilegal, no tiene nada que ver con algo médico.

Una persona que habitaba la casa donde vivía Maradona: Como te dije, tengo ahí mucha confianza con Monona y el de seguridad que está ahora. A raíz de eso me contaron que ayer Charly había arreglado entrar una mujer por la noche. Entonces para sacarse de encima a Diego le dio cerveza y porro. Lo quebró en mil pedazos.

Una persona que habitaba la casa donde vivía Maradona: Yo encontré restos de marihuana picada por todos lados y olor en la casa. El tipo cogiendo en la pieza de servicio y Monona con el de seguridad viendo que Diego no se levante, no durmieron nada. Ellos no querían dormir por si se armaba lío.