“LA PARCELA DEL CERRO 20, DONDE ESTÁN LAS ANTENAS LE PERTENECEN A LA PROVINCIA DE SALTA”

Un insólito escándalo se desató con “la dueña” de la ladera norte del cerro 20 de Febrero, Ana Laura Ragone, representada por su abogada Bentivoglio Cecilia, quien habría intimado a distintos dueños de medios de comunicación para pagar altos alquileres anuales (de hasta $400 mil), por las antenas instaladas en el cerro desde hace décadas.

En el lugar están ubicadas cientos de antenas de comunicación esenciales para la ciudad de Salta.

En este marco Multivisión diálogo con el Director de Inmuebles, el Dr. Luis Cornejo quien aseguró que las parcelas del cerro donde se encuentran ubicadas las antenas pertenecen a la provincia de Salta, “donde están ubicadas las antenas son matrículas registradas a nombre de la provincia. Son dos matrículas 2451 que corresponde a la cima del cerro y la otra matrícula 40274 que es el frente que da la ciudad, las dos son de la provincia de Salta. El titular registral es la provincia de Salta, no registra otro titular en la cédula parcelaria. La 2451 vendría a ser el cono, es la de la provincia de Salta, si te paras desde la avenida Entre Ríos y ves todas las antenas, ese es el catastro de la provincia. Esta es información pública”.

Consultado por la matrícula 182.524 que corresponde a la ladera norte del cerro, dijo que “es de un titular, una persona física que colinda con los terrenos que son de la provincia de Salta, lo que no quiere decir que las antenas que están en el cerro 20 de febrero estén emplazadas sobre su propiedad, por lo que se visualiza por la imagen y el estudio cartográfico las antenas están emplazadas sobre los terrenos de la provincia de Salta”.

“En la matrícula 182524 figura como titular registral una señora Ragone, otra persona de apellido Alderete y tres titulares más, cada uno con su parte indivisa y su porcentaje, la que mayor parte tiene de propiedad es Ragone Ana Laura”.

Sobre el accionar de la señora Ragone, quien pretende cobrar por un lugar que no le pertenecería, dijo que “Obviamente que no puede exigir nada si las antenas están emplazadas en un terreno que no sería de ella, estamos hablando de un terreno de la provincia, es un cuestión que lo tendrá que dilucidar la señora Ragone de manera apropiada”.

También se le preguntó si se puede comprar parte del cerro san Bernardo, Cornejo aclaró que “Hoy los cerros 20 de febrero y san Bernardo, sus laderas están a nombre de la provincia de Salta, son propiedad del estado provincial, los colindantes, yendo un poco a la historia, antes eran pre fincas, en su origen estaba la familia Pereyra Rozas.

Ragone puede vender su parte así como los otros dueños, la señora Ragone compró en el 2015 esa propiedad a la sociedad tres cerritos SA”.

Explicó que no se podría construir en el cerro porque se trata de competencias municipales y sus limitaciones.

“La matrícula de ana laura ragone partió de una propiedad de una sociedad anónima y habrán hecho la operación como cualquier compra venta. Independientemente, de que fines tenga para esa propiedad, eso escapa al registro, ahí empiezan a intervenir otros organismos. Si está fuera de la cota y el municipio no lo autoriza no pude construir”.

Finalizó diciendo que el lugar donde están las antenas “no le corresponde a Ana Laura Ragone, que sí es propietaria de una parcela colindante, sino a la provincia de Salta”.