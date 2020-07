LA PARTICULAR INICIATIVA DE SILVIA SÜLLER PARA GENERAR INGRESOS EN CUARENTENA

La ex vedette cuyo trabajo se vio seriamente afectado por la pandemia del coronavirus, tuvo que apelar a su ingenio para poder sobrevivir.

Silvia Süller, como lo ha hecho en otras oportunidades en las que se las ha visto apremiada por las circunstancias, decidió agudizar el ingenio para buscar la manera de poder seguir ganando dinero sin salir de su hogar. Y, finalmente, tuvo una idea que compartió con sus seguidores de Instagram y que tuvo muy buena recepción entre sus fans.

“Atención: debido a que mi trabajo es puramente social, es que decidí (porque de casa no me muevo ni loca ni para ir a la televisión) recibir llamados y hablar con ustedes tipo stand up de media hora”, empezó escribiendo Silvia en su posteo. Y, enseguida, detalló el valor que tendría para sus seguidores la posibilidad de hablar en directo con ella. “Por 300 pesos charlamos lo que quieran”, explicó.

Cómo surgió esta iniciativa? “Hay mucha gente que me pregunta, por eso lo decidí. Quien quiera me escribe por privado y le paso mi CBU para el depósito. Cuando me muestren el papel del depósito hablamos. ¡Y también videollamadas, se entiende! Besos”, detalló Silvia.

Cabe señalar que, desde que comenzó la cuarentena, muchos artistas se han dedicado a realizar transmisiones en directo para mantener el contacto con el público. Sin embargo, Süller no cree oportuno tener este tipo de intercambio con sus seguidores. “No da hacer vivos, dicen cualquier cosa y los que quieren realmente hablarme no pueden”, explicó la mediática.