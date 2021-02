LA PRIMERA NACIONAL COMENZARÁ EL 13 DE MARZO: HOY SE SORTEÓ EL FIXTURE

Con la presencia del Presidente de la AFA, Claudio Tapia, se realizaron hoy los sorteos de la Primera Nacional, Primera B y Primera C. El campeonato de la ex B Nacional comenzará el 13 de marzo y los equipos estarán divididos en dos zonas. Al ser 35 equipos, una zona tendrá 18 equipos y la otra 17.

Zona A: Tigre, Chacarita, Nueva Chicago, Atlanta, Alvarado, Almirante Brown, Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Riestra, Temperley, Agropecuario, San Martín de Tucumán, Deportivo Maipú, Belgrano de Córdoba, Mitre de Santiago del Estero, Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto.

Zona B: Ferro, Barracas Central, Defensores de Belgrano, All Boys, Deportivo Morón, Santamarina de Tandil, Almagro, Tristán Suárez, San Telmo, Brown de Adrogué, Villa Dálmine, Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia, Güemes de Santiago del Estero, San Martín de San Juan, Instituto, Atlético Rafaela y Brown de Madryn.

¿Cómo se llevará a cabo el torneo? Los ganadores de cada sector jugarán una final por el primer ascenso. En relación al segundo boleto a Primera, al igual que en el certamen anterior, se definirá mediante un Reducido, el cual lo jugarán los clubes que finalicen entre el 2do y 4to puesto de cada zona, en el que además se sumará el perdedor del primer duelo decisivo.

Cabe remarcar que en el grupo de 18 equipos todos tienen una fecha libre mientras que del otro lado eso no sucede. En total cada club jugará 17 partidos.

El fixture de la primera fecha:

Zona 1:

Estudiantes de Rio Cuarto vs Deportivo Maipú

Gimnasia de Mendoza vs Agropecuario

Deportivo Riestra vs Quilmes

Belgrano vs Tigre

San Martín de Tucumán vs Alvarado

Almirante Brown vs Estudiantes de Caseros

Nueva Chicago vs Mitre

Chacarita vs Atlanta

Libre: Temperley

Zona 2:

All Boys vs Deportivo Morón

Güemes de Santiago del Estero vs Ferro

Santamarina vs Gimnasia de Jujuy

Defensores de Belgrano vs Instituto

San Telmo vs Barracas Central

Villa Dálmine vs Independiente de Mendoza

San Martín de San Juan vs Atlético Rafaela

Brown de Adrogué vs Guillermo Brown de Puerto Madryn.