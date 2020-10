LA SELECCIÓN YA ESTÁ EN LA PAZ PARA ENFRENTAR MAÑANA A BOLIVIA

La Selección Argentina arribó anoche la Ciudad de La Paz para lo que será mañana a las 17:00 el duelo ante Bolivia, en el marco de la segunda fecha de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Luego del entrenamiento matutino del domingo, la delegación partió hacia Santa Cruz a las 15.30. Hizo una breve escala en esa ciudad, donde cambió a un avión más pequeño que finalmente depositó al grupo en la altura de La Paz. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto El Alto, ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar y de allí, en micro, bajaron a la ciudad, que tiene 3.640 metros.

A diferencia de las anteriores visitas a la altura, esta vez Scaloni y su cuerpo técnico decidieron establecerse en La Paz 48 horas antes de partido. En los viajes anteriores se optaba por hacer base en Santa Cruz y luego trasladarse horas antes del encuentro.

En cuanto a lo deportivo, se confirmó en las últimas horas la baja de Paulo Dybala. El volante de la Juventus no pudo viajar ya que no llegó a recuperarse al 100% de un problema gastrointestinal, una afección que lo había dejado fuera del banco de suplentes en el debut ante Ecuador en la Bombonera. Por otra parte, Marcos Acuña continúa recuperándose y no está descartado para enfrentar a los bolivianos. El jugador del Sevilla continuó haciendo labores de campo junto a los kinesiólogos del plantel, luego de la molestia en el isquiotibial derecho que lo sacó de la cancha el jueves ante Ecuador.

Hoy el equipo realizará una práctica en el predio de The Strongest y comenzará a delinearse el equipo. Con respecto a los 11 que vencieron a los ecuatorianos podría aparecer Juan Foyth como laterla derecho y se esperará hasta último momento a Acuña, sino su reemplazo podría ser Ezequiel Palacios, Eduardo Salvio o Nicolás Domínguez.

El probable equipo vs Bolivia: Franco Armani; Juan Foyth o Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña o Eduardo Salvio o Exequiel Palacios o Nicolás Domínguez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.