LA SELFIE DE RICARDO VILLADA, INTERNADO Y CON OXÍGENO

Hace 11 días el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, fue diagnosticado con coronavirus. El funcionario que no fue vacunado como personal estratégico fue trasladado a una clínica privada de la capital salteña luego de que su condición se desmejorara tras detectarle una neumonía bilateral.

En las últimas horas, el ministro tomó la decisión de publicar en sus redes sociales una selfie sobre cómo se encuentra, además de agradecer a al personal médico por la ayuda recibida.

Con la barba crecida y con oxígeno, Villada escribió: “Quiero expresar mi gran agradecimiento a los cientos de mensajes de apoyo que he recibido de muchísima gente durante estos días difíciles que me tocan atravesar por @COVID19. Poco a poco voy saliendo gracias al trabajo de un gran equipo medico que me atiende 24 horas al día”.

Y agregó: “Y también gracias a la perseverancia que se debe tener en momentos como estos para no bajar nunca pero nunca los brazos. Mi deuda será eterna, y sin dudas va a florecer en mayor compromiso de seguir trabajando por un mundo que sea mejor!”.