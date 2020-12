LA SEMANA QUE VIENE COMIENZA LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN EL PAÍS

Llegaron al país las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa y el Gobierno ultima los detalles para la campaña de vacunación. El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, indicó que la vacunación comenzará la semana que viene, pero el presidente, Alberto Fernández, se reunirá por videoconferencia con los gobernadores para establecer las pautas generales.

Así lo confirmó Santiago Cafiero, quien adelantó que Alberto Fernández mantendrá el fin de semana una reunión virtual con gobernadores para establecer la fecha de inicio.

Tras el arribo al país de las primeras 300 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, aseguró que la vacunación comenzará la próxima semana y que el fin de semana Alberto Fernández mantendrá una reunión virtual con gobernadores para establecer la fecha de inicio.

“El Presidente va a hacer una reunión virtual con los gobernadores, siempre hicimos un trabajo articulado. El fin de semana se definirá la fecha precisa de inicio de vacunación, que será naturalmente la semana próxima. Necesitamos que sea a partir de la coordinación”, explicó Cafiero.

En este sentido, el ministro de Salud de la Nación confirmó que aún no recibieron la confirmación oficial para vacunar a los mayores de 60 años. “No vamos a usar nada que no esté aprobado. El análisis de ese grupo ya está terminado, lo que aún no se finalizó es la puesta en marcha. Por la información que tenemos está por empezar la vacunación en Rusia. Acá se comienza con el personal de salud”, enfatizó.

Respecto a las dudas e incertidumbre sobre la seguridad y eficacia de la vacuna Sputnik V, González García aseguró que el Ministerio de Salud verificó los componentes del antídoto. “Estamos terminando la fase 3 pero como es una situación de emergencia, en todo el mundo se acordó una interrupción de la experimentación y comenzar su aplicación de manera transitoria”.

La Argentina recibirá 5 millones de dosis en enero y 14 millones en febrero, con una opción de ampliar a cinco millones de unidades más.