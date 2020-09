LA SÚPLICA DE FEDERICO MAGIONE: “EN HONOR A LOS QUE MURIERON, QUEDENSÉ EN CASA”

El gerente del hospital Materno Infantil, Federico Mangione, se recuperó del Covid-19 y explicó que es una enfermedad que golpea fuerte, tanto física como psicológicamente. Además, el médico hizo una súplica a los salteños: “En honor a los que murieron, quedensé en casa”.

Por Canal 9 Multivisión, Federico Mangione indicó que el coronavirus es “una maldita enfermedad y golpea la parte física y psicológica de una persona”. “Me reincorporé el día 15 al ruedo, pero día a día me voy sintiendo un poco mejor. La verdad que golpea bastante fuerte esta cosa”, señaló el médico.

“MUCHOS SOLDADOS SE NOS ESTÁN CAYENDO”

“Muchos soldados se nos están cayendo. Para dar una idea, tenemos 111 positivos y recuperados tenemos 15. Con síntomas tenemos a 160 y los contactos estrechos son 67, todo esto suma un total de 338 personas. En el hospital tenemos 1750 personas, así que tenemos aislados a un 30 por ciento del equipo”, detalló el gerente del hospital Materno Infantil, al tiempo que consideró que las medidas de aislamiento para siete departamentos de Salta servirán “para ir recuperando el recurso humano y recuperar camas”.

“Simplemente les puedo asegurar que cuesta mucho recuperarse, es una enfermedad que te deja golpeado, que deja secuelas, no te recuperás en quince días”

El gerente del nosocomio lamentó la pérdida de dos enfermeras y confirmó que tres médicos contrajeron la enfermedad. “Uno de ellos está en un estado delicado y siendo asistido”, remarcó Mangione. “Con el Gobierno queremos hacer una apertura inteligente. En Salta tuvimos el privilegio y fue una de las pocas provincias que tuvo más libertades que cualquier otra provincia. Desgraciadamente, en este momento tenemos que parar un poquito, dejar de salir, les pido a los jóvenes dejar de salir, que no sean tan rebeldes. Esto también está golpeando a los jóvenes, se que es duro esto, pero es la única manera de cortar la transmisibilidad”, agregó el médico.

En este sentido, Mangione indicó: “Este tiempo puede ser suficiente para desocupar un poco de camas y luego comenzar a hacer una flexibilización inteligente, es decir, comenzar a liberar lugares cuando estén libres de infección. No solo estamos trabajando para atender a la población, sino también para abrir actividades de forma inteligente”.

Finalmente, el gerente del hospital Materno Infantil señaló que hoy se está reflejando lo que sucedió en el día del amigo y en el día del niño. “Si no parábamos por el día de la primavera íbamos a tener consecuencias. Probablemente los jóvenes la pasen bien, pero sus papás o abuelos no y probablemente alguno de ellos no llegue al final. Es grave lo que está pasando, pero tampoco le echemos toda la culpa al Gobierno, esto lo sacamos entre todos, es así la cosa”, consideró Mangione.