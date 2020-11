LA TIERNA ADVERTENCIA DE ANTONELA ROCCUZZO A SU HIJO THIAGO EN EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS

Thiago Messi cumple hoy 8 años y su mamá, Antonela Roccuzzo decidió regalarle una emotiva publicación. En su cuenta de Instagram, la mujer de Leo Messi posteo dos fotos muy tiernas del pequeño acompañadas con una frase cargada de cariño: “¡No tengo palabras para decirte todo lo que sos para nosotros! Siempre con una sonrisa y esa paz que transmitís.

Sin embargo, la dedicatoria cumpleañera, terminara con un aviso muy cariñoso: “Te voy a seguir llenando de besos aunque no te guste”, escribió Antonela, que develó que Thiago ya se está haciendo grande y los besos hoy le dan un poco de vergüenza.

Thiago es el mayor de los tres hermanos y, al igual que su papá, es también un fanático del fútbol. Es el único que por ahora juega en las infantiles del Barcelona y lo hace desde los 3 años y medio. El pequeño es también un fanático del equipo culé y no se pierde ningún partido.

A diferencia de su papá, Thiago es derecho y si bien en un principio, según contó el propio Leo, no le gustaba demasiado la pelota, con el tiempo se empezó a enamorar: “A los dos les gusta mucho el fútbol. Thiago entiende más porque ya es mayor. Comenta cosas del partido, del juego, de todo lo que va viendo y sucede. Está metido en el partido. Ya recibí un par de críticas de su parte, ja. Le gusta, pregunta, se informa y cuando no hay tan buenos resultados, alguna cosa me dice”.