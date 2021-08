LA UIA PROPONE NO PAGAR EL SUELDO A LOS TRABAJADORES QUE NO SE QUIERAN VACUNAR

La Unión Industrial Argentina (UIA) instó a sus socios a dejar de pagar el sueldo a aquellos trabajadores que no puedan reinsertarse a trabajar porque no se quieren vacunar contra el coronavirus y no puedan realizar su tarea de forma online desde sus casas.

Luego de la reunió la Junta Directiva, Daniel Funes de Rioja habló con los medios sobre esta controvertida iniciativa: “Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”

El presidente de la UIA dijo que esta es una recomendación que se les hizo a las empresas, pero que cada empleador será el que tomará la decisión final. Sobre este tema también señalaron que es algo que se viene charlando con el Ministerio de Trabajo de Nación y que se debatirá con cada sindicato.

“Quien quiera entrar a una fábrica tiene que vacunarse. Si no, no podrá ingresar y el empleador podrá cesar la dispensa, el haber o las asignaciones no remunerativas. Cada empresa lo aplicará o no, no hay obligación ni mandato”, aclaró el abogado laboralista.

Y agregó: “Cada cual hará lo que quiera. Lo que no se puede es ganar un salario sin ir a trabajar”.