LAS FAMOSAS QUE VUELVEN A TRABAJAR CON SUS BEBÉS AL CUIDADO DE SUS MARIDOS

Carolina Pampita Ardohain, Noelia Marzol, Belén Francese -y probablemente muchas otras mujeres que no son famosas- eligieron retomar sus actividades laborales con su bebés recién nacidos. Tomaron la decisión junto a sus respectivas parejas, quienes las apoyaron y también las acompañan a sus lugares de trabajo para cuidar a sus hijos.

La jurado de La Academia fue la primera en volver tanto a su programa de televisión como a su lugar en el estado de ShowMatch. Lo hizo 11 días después de haber dado a luz a Ana, su quinta hija, y la primera fruto de su relación con Roberto García Moritán. “La llevo porque tengo el viaje desde mi casa hasta Don Torcuato, que es de una hora, después otra hora de maquillaje y peinado, y dos horas de programa. Son cuatro horas en total. No la quiero dejar porque quiero estar a disposición por la lactancia. Es mucho tiempo sin tenerla. Es chiquita…”, explicó la modelo que recibió algunas críticas la inmediatez en su regreso.

Por su parte, destacó que acondicionaron el camarín para que su esposo quede al cuidado de la pequeña Ana. “Está súper cuidado, no entra nadie. Por protocolo no puede haber más de dos personas. Además, tiene su cuna, el cambiador, el cochecito. Todo como si fuera una habitación de bebé”, dijo y destacó el rol de García Moritán, que la acompaña todas las noches al programa.

Noelia Marzol fue mamá de Donatello el 23 de mayo, y a los dos meses regresó a trabajar. Primero lo hizo con algunas presentaciones en televisión, y luego retomó su actividad en la obra Sex, de José María Muscari. “Hacer teatro es algo que me produce placer, me divierte. Además, son solo los viernes y sábados un par de horas. Rami ya me está echando de casa más o menos. A él le gusta la idea de quedarse los dos solos y tener su tarde de chicos”, dijo la bailarina en una entrevista con Teleshow cuando anunció que volvía al espectáculo que se presenta en Gorriti Art Center.

Belén Francese, por su parte, fue mamá de Vitto Doménico hace dos meses y aseguró que el próximo verano realizará temporada en Villa Carlos Paz. La actriz contó que irá al teatro con su bebé, quien quedará al cuidado de su marido, Fabián Lencinas. De esa forma, podrá amamantar al pequeño y estar el mayor tiempo posible con él, sin necesidad de irse de su casa con tantas horas de anticipación para preparar su personaje.