Las fotos siguen siendo las mismas

Una entrevista en Multivisión Federal volvió a poner en titulares, también de otros medios, la situación de nuestros pueblos originarios. Como ocurre cada verano desde hace décadas, con fotos que siempre muestran niños, vemos una realidad que nos resulta lejana pero protagonizada por argentinos que están aquí, muy cerca.

Esos pequeños hoy protagonizan las mismas fotos que mostraban a sus padres cuando niños hace no mucho tiempo. Señal de que todo sigue igual. Y si seguimos con los mismos métodos para solucionar la situación, seguramente en 10 años la protagonizarán sus hijos también.

Fracaso. No nos mintamos más. Las políticas destinadas a los pueblos originarios son un fracaso. Si no empezamos por ahí nos seguiremos engañando en que “hay que respetar las culturas ancestrales”, que “no es correcto inmiscuirse en las formas de vida de “ellos” ”, “vos no entendés porque no vivís ahí” y otras tantas frases escuchadas hasta el hartazgo y que son las que definieron estas acciones inocuas.

Esos niños sin duda no participaron ni participan en las decisiones que se toman sobre ellos y que los afecta primaria y directamente. Eso implica que de seguir como estamos, somos testigos del condenado destino que les espera.

Responsables somos todos los argentinos por presenciar en vivo este espanto y no hacer algo. Primero, expresar públicamente que esto es un fracaso; segundo, que los que defendieron este método fracasado fueron las autoridades públicas y los dirigentes de los pueblos originarios. Si, sin temor, los dirigentes de los pueblos originarios también son responsables por insistir con prácticas que la realidad demostró que no sirven, que agravan la situación, que lleva a sus niños a la desesperanza.

El actual simple asistencialismo espasmódico, aislado, sin planificación y sin control no es la solución. Es un paliativo que no debe desviarnos de la verdadera solución: una educación temprana que los inserte en un mundo que no los contempla en su actual condición (lamentablemente otra dura verdad, pero que nos va a aplastar si no reaccionamos), y la generación de trabajo genuino, sustentable y perdurable, en una primera instancia asistido económicamente y en su comercialización hasta su completa autonomía y autarquía.

A modo de ejemplo, Argentina importa aproximadamente el 80% de las bananas que consume, teniendo en Salta, Jujuy y Formosa las hectáreas suficientes para producir el 100% necesario para el consumo interno. Año a año disminuyen las hectáreas destinadas a esta producción, porque el ingreso de banana extranjera subvencionada es una competencia absolutamente desleal que lleva al quebranto al bananero local. Argentina debería dejar de sacar dólares de su agonizante economía para traer bananas que podría producir aquí y fomentar y subsidiar, de ser necesario, la producción de bananas que es una gran demandante de mano de obra local, justamente en las provincias que más pueblos originarios tienen.

Y no implica que los pueblos originarios solo se deben dedicar a la economía primaria. Pero hagamos algo en serio, porque con esa hipocresía en estas últimas décadas se han gastado cientos de millones de pesos en el supuesto beneficio de los pueblos originarios. Cientos. Y las fotos siguen siendo las mismas (Por Alfredo A. Petrón)