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LAS MUERTES POR COVID EN SALTA SUMAN 362 Y HUBO MÁS DE 300 CONTAGIOS EN UN DÍA

El coronavirus no da tregua y sigue expandiéndose por la provincia. En un solo día, hubo más de 300 contagios y las muertes por Covid.19 en Salta suman 362 en lo que va de la cuarentena.

El Ministerio de Salud reportó que se registraron 324 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en toda la provincia. Del total de estos casos, 120 son sospechosos; solamente 5 corresponden a contactos estrechos y el resto está siendo investigado por las autoridades sanitarias, porque no tiene un nexo epidemiológico definido.

Los decesos por coronavirus suman 362 desde que comenzó el aislamiento. Hay 221 pacientes en terapia intensiva y 99 de estas personas permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de infectados en Salta llegó a 13002, aunque ya se recuperaron 9626 personas.

EL DETALLE POR DEPARTAMENTO: 

Departamento Casos Nuevos Casos Acumulados
Anta 8 122
Cachi 0 22
Cafayate 6 61
Capital 167 6763
Cerrillos 16 515
Chicoana 1 115
Gral. Güemes 25 790
Gral. San Martín 20 1564
Guachipas 0 17
Iruya 1 62
La Caldera 3 143
La Candelaria 0 10
La Poma 0 0
La Viña 1 67
Los Andes 4 138
Metán 5 141
Molinos 1 15
Orán 59 1853
Rivadavia 0 121
Rosario de la Frontera 1 51
Rosario de Lerma 6 405
San Carlos 0 10
Santa Victoria 0 17
TOTAL 324 13002

EL DETALLE POR LOCALIDAD:

Fecha de Actualización: 02/10/2020
Departamento/Localidad Casos notificados Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 122
AGUA CALIENTE 0 1
APOLINARIO SARAVIA 1 20
CEIBALITO 0 0
CORONEL MOLLINEDO 0 1
CORONEL OLLEROS 0 3
EL QUEBRACHAL 0 9
GAONA 0 1
GENERAL PIZARRO 0 0
JOAQUIN V. GONZALEZ 4 46
LAGUNA BLANCA 0 0
LAS LAJITAS 3 38
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 0
PIQUETE CABADO 0 0
RIO DEL VALLE 0 3
TOLLOCHE 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 0 22
CACHI 0 17
PAYOGASTA 0 5
DEPARTAMENTO CAFAYATE 6 61
CAFAYATE 6 61
LAS CONCHAS 0 0
TOLOMBOM 0 0
DEPARTAMENTO CAPITAL 167 6763
ATOCHA 0 14
CASTELLANOS 0 3
LA CIENAGA 0 1
SALTA 160 6457
VILLA SAN LORENZO 7 288
DEPARTAMENTO CERRILLOS 16 515
CERRILLOS 10 393
LA ISLA 0 2
LA MERCED 6 107
SAN AGUSTIN 0 13
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 115
AGUA NEGRA 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0
CHICOANA 0 40
EL CARRIL 1 74
EL MOLLAR 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 25 790
BETANIA 0 2
CAMPO SANTO 0 141
COBOS 0 2
EL BORDO 3 81
EL PRADO 0 1
EL SAUCE 0 1
GENERAL GUEMES 22 562
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 20 1564
ACAMBUCO 0 1
AGUARAY 1 164
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 14
CAMPICHUELO 0 2
CAMPO DURAN 0 2
CARBONCITO 0 2
CORONEL CORNEJO 0 0
DRAGONES 0 6
EMBARCACION 2 137
GENERAL BALLIVIAN 0 9
GENERAL MOSCONI 2 126
HICKMAN 0 6
PADRE LOZANO 0 1
PIQUIRENDA 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 9 243
RECAREDO 0 0
TARTAGAL 6 850
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 17
GUACHIPAS 0 17
DEPARTAMENTO IRUYA 1 62
ABRA DE ARAGUYOC 0 1
ABRA DEL SAUCE 0 0
COLANZULI 0 0
IRUYA 1 51
ISLA DE CAÑAS 0 9
LA MESADA GRANDE 0 1
DEPARTAMENTO LA CALDERA 3 143
CAMPO ALEGRE 0 0
LA CALDERA 1 34
LA CALDERILLA 0 1
VAQUEROS 2 108
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 10
EL JARDIN 0 0
EL TALA 0 9
LA CANDELARIA 0 1
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0
CERRO NEGRO 0 0
COBRES 0 0
EL RODEO 0 0
LA POMA 0 0
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 67
AMPASCACHI 0 0
CORONEL MOLDES 1 55
LA VIÑA 0 9
TALAPAMPA 0 3
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 138
OLACAPATO 0 2
SALAR DE POCITOS 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 4 119
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 3
TOLAR GRANDE 0 14
DEPARTAMENTO METÁN 5 141
EL GALPON 1 19
EL TUNAL 0 1
EL VALLECITO 0 0
LAGUNITA 0 0
LUMBRERAS 0 2
METAN VIEJO 0 3
RIO PIEDRAS 0 6
SAN JOSE DE METAN 4 110
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 15
MOLINOS 0 9
SECLANTAS 1 6
DEPARTAMENTO ORÁN 59 1853
AGUAS BLANCAS 2 34
COLONIA SANTA ROSA 1 216
EL TABACAL 0 10
HIPOLITO YRIGOYEN 3 52
PICHANAL 0 79
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 53 1436
URUNDEL 0 26
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 121
ALTO DE LA SIERRA 0 1
CAPITAN JUAN PAGE 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 55
LA UNION 0 4
LOS BLANCOS 0 4
PLUMA DE PATO 0 2
RIVADAVIA 0 6
SAN PATRICIO 0 2
SANTA MARIA 0 1
SANTA VICTORIA ESTE 0 46
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 51
ALMIRANTE BROWN 0 0
ANTILLA 0 0
COPO QUILE 0 0
EL POTRERO 0 0
ROSARIO DE LA FRONTERA 1 51
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 6 405
AGUA CHICA 0 0
CAMPO QUIJANO 2 199
EL ENCON 0 2
EL ROSAL 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0
LA SILLETA 0 45
ROSARIO DE LERMA 4 159
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 10
ANGASTACO 0 9
ANIMANA 0 1
CORRALITO 0 0
SAN CARLOS 0 0
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 17
ACOYTE 0 0
EL PUESTO 0 1
LA HUERTA 0 0
LOS TOLDOS 0 7
MECOYITA 0 0
NAZARENO 0 7
POSCAYA 0 1
SANTA VICTORIA 0 1
TOTALES 324 13002

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