LAS MUERTES POR COVID EN SALTA SUMAN 362 Y HUBO MÁS DE 300 CONTAGIOS EN UN DÍA

El coronavirus no da tregua y sigue expandiéndose por la provincia. En un solo día, hubo más de 300 contagios y las muertes por Covid.19 en Salta suman 362 en lo que va de la cuarentena.
El Ministerio de Salud reportó que se registraron 324 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en toda la provincia. Del total de estos casos, 120 son sospechosos; solamente 5 corresponden a contactos estrechos y el resto está siendo investigado por las autoridades sanitarias, porque no tiene un nexo epidemiológico definido.
Los decesos por coronavirus suman 362 desde que comenzó el aislamiento. Hay 221 pacientes en terapia intensiva y 99 de estas personas permanecen con asistencia respiratoria mecánica. El total de infectados en Salta llegó a 13002, aunque ya se recuperaron 9626 personas.
EL DETALLE POR DEPARTAMENTO:
|Departamento
|Casos Nuevos
|Casos Acumulados
|Anta
|8
|122
|Cachi
|0
|22
|Cafayate
|6
|61
|Capital
|167
|6763
|Cerrillos
|16
|515
|Chicoana
|1
|115
|Gral. Güemes
|25
|790
|Gral. San Martín
|20
|1564
|Guachipas
|0
|17
|Iruya
|1
|62
|La Caldera
|3
|143
|La Candelaria
|0
|10
|La Poma
|0
|0
|La Viña
|1
|67
|Los Andes
|4
|138
|Metán
|5
|141
|Molinos
|1
|15
|Orán
|59
|1853
|Rivadavia
|0
|121
|Rosario de la Frontera
|1
|51
|Rosario de Lerma
|6
|405
|San Carlos
|0
|10
|Santa Victoria
|0
|17
|TOTAL
|324
|13002
EL DETALLE POR LOCALIDAD:
|Fecha de Actualización: 02/10/2020
|Departamento/Localidad
|Casos notificados
|Total de casos acumulados
|DEPARTAMENTO ANTA
|8
|122
|AGUA CALIENTE
|0
|1
|APOLINARIO SARAVIA
|1
|20
|CEIBALITO
|0
|0
|CORONEL MOLLINEDO
|0
|1
|CORONEL OLLEROS
|0
|3
|EL QUEBRACHAL
|0
|9
|GAONA
|0
|1
|GENERAL PIZARRO
|0
|0
|JOAQUIN V. GONZALEZ
|4
|46
|LAGUNA BLANCA
|0
|0
|LAS LAJITAS
|3
|38
|NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA
|0
|0
|PIQUETE CABADO
|0
|0
|RIO DEL VALLE
|0
|3
|TOLLOCHE
|0
|0
|DEPARTAMENTO CACHI
|0
|22
|CACHI
|0
|17
|PAYOGASTA
|0
|5
|DEPARTAMENTO CAFAYATE
|6
|61
|CAFAYATE
|6
|61
|LAS CONCHAS
|0
|0
|TOLOMBOM
|0
|0
|DEPARTAMENTO CAPITAL
|167
|6763
|ATOCHA
|0
|14
|CASTELLANOS
|0
|3
|LA CIENAGA
|0
|1
|SALTA
|160
|6457
|VILLA SAN LORENZO
|7
|288
|DEPARTAMENTO CERRILLOS
|16
|515
|CERRILLOS
|10
|393
|LA ISLA
|0
|2
|LA MERCED
|6
|107
|SAN AGUSTIN
|0
|13
|DEPARTAMENTO CHICOANA
|1
|115
|AGUA NEGRA
|0
|0
|BARRIO LA ROTONDA
|0
|0
|CHICOANA
|0
|40
|EL CARRIL
|1
|74
|EL MOLLAR
|0
|1
|DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES
|25
|790
|BETANIA
|0
|2
|CAMPO SANTO
|0
|141
|COBOS
|0
|2
|EL BORDO
|3
|81
|EL PRADO
|0
|1
|EL SAUCE
|0
|1
|GENERAL GUEMES
|22
|562
|DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
|20
|1564
|ACAMBUCO
|0
|1
|AGUARAY
|1
|164
|CAMPAMENTO VESPUCIO
|0
|14
|CAMPICHUELO
|0
|2
|CAMPO DURAN
|0
|2
|CARBONCITO
|0
|2
|CORONEL CORNEJO
|0
|0
|DRAGONES
|0
|6
|EMBARCACION
|2
|137
|GENERAL BALLIVIAN
|0
|9
|GENERAL MOSCONI
|2
|126
|HICKMAN
|0
|6
|PADRE LOZANO
|0
|1
|PIQUIRENDA
|0
|1
|PROFESOR SALVADOR MAZZA
|9
|243
|RECAREDO
|0
|0
|TARTAGAL
|6
|850
|DEPARTAMENTO GUACHIPAS
|0
|17
|GUACHIPAS
|0
|17
|DEPARTAMENTO IRUYA
|1
|62
|ABRA DE ARAGUYOC
|0
|1
|ABRA DEL SAUCE
|0
|0
|COLANZULI
|0
|0
|IRUYA
|1
|51
|ISLA DE CAÑAS
|0
|9
|LA MESADA GRANDE
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA CALDERA
|3
|143
|CAMPO ALEGRE
|0
|0
|LA CALDERA
|1
|34
|LA CALDERILLA
|0
|1
|VAQUEROS
|2
|108
|DEPARTAMENTO LA CANDELARIA
|0
|10
|EL JARDIN
|0
|0
|EL TALA
|0
|9
|LA CANDELARIA
|0
|1
|DEPARTAMENTO LA POMA
|0
|0
|CERRO NEGRO
|0
|0
|COBRES
|0
|0
|EL RODEO
|0
|0
|LA POMA
|0
|0
|DEPARTAMENTO LA VIÑA
|1
|67
|AMPASCACHI
|0
|0
|CORONEL MOLDES
|1
|55
|LA VIÑA
|0
|9
|TALAPAMPA
|0
|3
|DEPARTAMENTO LOS ANDES
|4
|138
|OLACAPATO
|0
|2
|SALAR DE POCITOS
|0
|0
|SAN ANTONIO DE LOS COBRES
|4
|119
|SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES
|0
|3
|TOLAR GRANDE
|0
|14
|DEPARTAMENTO METÁN
|5
|141
|EL GALPON
|1
|19
|EL TUNAL
|0
|1
|EL VALLECITO
|0
|0
|LAGUNITA
|0
|0
|LUMBRERAS
|0
|2
|METAN VIEJO
|0
|3
|RIO PIEDRAS
|0
|6
|SAN JOSE DE METAN
|4
|110
|DEPARTAMENTO MOLINOS
|1
|15
|MOLINOS
|0
|9
|SECLANTAS
|1
|6
|DEPARTAMENTO ORÁN
|59
|1853
|AGUAS BLANCAS
|2
|34
|COLONIA SANTA ROSA
|1
|216
|EL TABACAL
|0
|10
|HIPOLITO YRIGOYEN
|3
|52
|PICHANAL
|0
|79
|SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN
|53
|1436
|URUNDEL
|0
|26
|DEPARTAMENTO RIVADAVIA
|0
|121
|ALTO DE LA SIERRA
|0
|1
|CAPITAN JUAN PAGE
|0
|0
|CORONEL JUAN SOLA
|0
|55
|LA UNION
|0
|4
|LOS BLANCOS
|0
|4
|PLUMA DE PATO
|0
|2
|RIVADAVIA
|0
|6
|SAN PATRICIO
|0
|2
|SANTA MARIA
|0
|1
|SANTA VICTORIA ESTE
|0
|46
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|51
|ALMIRANTE BROWN
|0
|0
|ANTILLA
|0
|0
|COPO QUILE
|0
|0
|EL POTRERO
|0
|0
|ROSARIO DE LA FRONTERA
|1
|51
|DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA
|6
|405
|AGUA CHICA
|0
|0
|CAMPO QUIJANO
|2
|199
|EL ENCON
|0
|2
|EL ROSAL
|0
|0
|LA MERCED DEL ENCON
|0
|0
|LA SILLETA
|0
|45
|ROSARIO DE LERMA
|4
|159
|DEPARTAMENTO SAN CARLOS
|0
|10
|ANGASTACO
|0
|9
|ANIMANA
|0
|1
|CORRALITO
|0
|0
|SAN CARLOS
|0
|0
|DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA
|0
|17
|ACOYTE
|0
|0
|EL PUESTO
|0
|1
|LA HUERTA
|0
|0
|LOS TOLDOS
|0
|7
|MECOYITA
|0
|0
|NAZARENO
|0
|7
|POSCAYA
|0
|1
|SANTA VICTORIA
|0
|1
|TOTALES
|324
|13002