LAUTARO MARTÍNEZ ANUNCIÓ QUE RENOVARÁ CON EL INTER

El delantero argentino confirmó que seguirá vistiendo la camiseta del conjunto italiano

La novela de la posible transferencia de Lautaro Martínez al Barcelona ocupó las primeras planas de los diarios catalanes durante gran parte del 2020. Los rumores de que el atacante argentino se sumaría al equipo de Lionel Messi se hicieron cada vez más fuertes a finales de la pasada temporada. En los primeros meses de la pandemia de coronavirus, el jugador del Inter era una de las fuertes apuestas que iba a llevar a cabo el hoy ex presidente del club catalán Josep Maria Bartoumeu, pero el escenario cambió.

Después de la histórica derrota frente al Bayern Múnich en el Final 8 de Lisboa por la Champions League, el Barça entró en una crisis que parece no tener final. La dirigencia destituyó al entrenador Quique Setién e impulsó la salida del goleador Luis Suárez, una decisión que provocó que Messi enviase el famoso burofax en el que mostró sus intenciones de irse de la institución.

En las últimas horas, Lautaro le concedió una entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport en la que confirmó que hubieron negociaciones con el Barcelona. “Estábamos trabajando en eso, ése era el camino, no puedo decirte lo cerca que estuve de ese club”, dijo el ex Racing.

Al mismo tiempo, explicó que tomó la decisión de renovar con el Inter. “Con Conte fui muy claro: ‘Mi cabeza está acá, es una promesa, no me dejo condicionar’. Ahora eso es pasado, voy a renovar con el Inter y me quedaré por mucho tiempo acá”, explicó.

Justamente, el delantero de la selección argentina dio detalles de las indicaciones que le dio el actual entrenador del conjunto italiano para mejorar su juego.

“En la fase de no posesión, aprendí a reconocer situaciones, a leer bien el juego y, en primer lugar, a prestar atención incluso cuando otros tienen la pelota”.

Lautaro lleva 15 goles y siete asistencias en los 33 partidos que el Inter disputó en la presente temporada. Su figura, acompañada por la del belga Romelo Lukaku, son las claves de un Inter que marcha en lo más alto de la tabla de posiciones de la Serie A con 53 puntos, cuatro más que su clásico rival, el Milan. En el último duelo, el número 10 del Nerazzurri anotó un doblete para la goleada de su equipo.

“Los dos tuvimos una infancia muy similar y difícil. Siempre hemos sabido que para llegar allí tendríamos que hacer más cosas y mejor que otros. Y esto lo traemos al campo”, analizó Martínez sobre su relación en la cancha con el atacante de la selección de Bélgica.

¿Cómo ve al equipo de cara a la parte final del Calcio y las chances de lograr un título para el club después de más de una década? “‘Favoritos’ No es una palabra que me guste. Eso sí, este primer lugar da sensaciones positivas. Es lindo que pase porque no es casualidad, sino fruto de lo que hacemos con nuestro entrenador. Como él dice, trabajamos para dejar al Inter en la mejor posición posible”, concluyó Lautaro.