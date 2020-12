LE PREGUNTARON A KARINA “LA PRINCESITA” SI SU NOVIO ES CELOSO

La jurado del Cantando no le esquivó a la consulta sobre cómo se maneja Nico Furman, su pareja, en la relación.

Luego de que se conociera que el corazón de Karina la Princesita volvió a latir fuerte por Nico Furman, un físico y cantante con quien se había cruzado años atrás en el casting de Elegidos, y recientemente blanqueó su noviazgo, la cantante le puso humor a las preguntas sobre sus cuestiones privadas.

En esta oportunidad, tras escuchar a Charlotte Caniggia hablando de los celos de su novio, Roberto Storino Landi, Ángel de Brito quiso ahondar más en el tema con la jurado de Cantando 2020: “¿Cómo anda tu novio?”, consultó el conductor. A lo que Karina respondió: “Bien, lo más bien. Ahí anda, pirateando el loco. No, quería rematarlo con algo gracioso”.

“¿Si él es celoso? No, para nada. No me da bola. Ya se fue de un extremo al otro. Yo le digo ‘¿no te da un poquito de celos lo que estoy haciendo?’. Y él me dice que no”, cerró La Princesita, entre risas.