LE PREGUNTARON A PAMPITA SOBRE LA SEPARACIÓN DE VICUÑA Y LA CHINA SUÁREZ. ¿QUÉ DIJO?

Finalmente, Benjamín Vicuña y La China Suárez contaron a través de un posteo en la cuenta del actor chileno que se encuentran separados.

La ola de rumores entre ambos es abismal y data desde hace varios meses. Incluso, en Intrusos, arrojaron el nombre del trapero Wos como tercero en discordia en ese distanciamiento.

Y, como era lógico, la fueron a buscar a Pampita para que opine sobre la separación de su ex, Benjamín Vicuña, con la China Suárez, siendo que cuando se inició esta relación él estaba en pareja con Carolina.

«No voy a opinar nada ni hacer comentarios… no tengo nada que comentar ni opinar. Me voy a mantener así», dijo Pampita quien gentilmente no evadió a la prensa y se hizo cargo de las preguntas.

Y agregó: «Como te dije recién no quiero hacer ningún comentario, no lo he hecho nunca».

Carolina viene manteniendo esa postura de no hablar de cuestiones vinculadas a su ex desde hace varios años y no quiebra es actitud por nada del mundo.