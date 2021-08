LIZARDO PONCE FUE A FONDO Y DIJO TODA LA VERDAD SOBRE SU ABRUPTA SALIDA DE LA ACADEMIA

Habló de todo en el programa que conduce junto a Lourdes Sánchez. Se refirió a lo que ocurrió el pasado lunes en la pista más famosa del país.

Durante la gala del lunes, en Showmatch La Academia se vivió un tenso momento. Luego de que le informaran que no llegaba a bailar la cumbia y que debía hacer su performance otro día, Lizardo Ponce se re enojó y dejó el estudio llorando.

En medio de los rumores que indican que decidió renunciar al certamen que conduce Marcelo Tinelli, Lizardo Ponce habló de lo ocurrido en La Previa de La Academia y fue contundente.

«Me fui enojado, puede ser que me haya ido un poco llorando, pero renunciar no. Tuve ese momento, me parece que a todos les puede pasar. La verdad es que soy un ser humano y hay cosas que me ponen nervioso y situaciones que me incomodan mucho», indicó el periodista.