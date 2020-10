LO ANTICIPÓ SÁENZ EN MULTIVISIÓN: DESDE EL LUNES RETOMAN LA GASTRONOMÍA Y LOS COMERCIOS

El COE de Salta determinó flexibilizar, a partir del lunes y hasta el 11 de octubre, la activad de comercios y gastronomía, en departamentos que se encontraban en fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio: San Martín, Orán, General Güemes y Salta Capital. Estas flexibilizaciones fueron anticipadas por el gobernador, Gustavo Sáenz, en Canal 9 Multivisión.

Ayer, Gustavo Sáenz indicó que no está de acuerdo con las cuarentenas eternas, porque no dieron resultado en ninguna parte del mundo, pero aseguró que estas medidas son buenas cuando son necesarias. “Hemos conversado con distintos sectores que la están pasando mal y vamos a ver, a partir del lunes, de ir flexibilizando, apelando a la responsabilidad individual, porque esto no terminó, hay rebrotes en el mundo, todavía no hay vacuna, la vacuna somos nosotros”, dijo el gobernador en aquel momento.

Este vienes, se reunió el Comité Operativo de Emergencia provincial, para evaluar la situación epidemiológica, la capacidad del sistema sanitario y el organismo tomó medidas que involucran a departamentos que hoy se encuentran en fase de aislamiento.

LAS MEDIDAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARTÍN, ORAN, GENERAL GÜEMES Y CAPITAL

COMERCIOS: estarán habilitados para la atención de lunes a sábado, por terminación del DNI y hasta las 20:00hs. con cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Es obligatorio colocar en la puerta de ingreso de cada local comercial, un cartel indicando la cantidad máxima de personas que pueden permanecer conforme la superficie del local (un cliente cada 16 m2 o superficie menor), y cumplir con el protocolo para la actividad. GASTRONOMÍA: podrá funcionar en los espacios abiertos ventilados y en veredas, con atención por terminación del DNI o grupo familiar primario, respetando los protocolos sanitarios vigentes. Podrán atender al público de lunes a sábados hasta las 24:00hs. y los domingos hasta las 16:00hs. (Rige a partir del 4 de octubre). BANCOS: continúa con la atención exclusiva a jubilados para el caso que estas personas carezcan de medios electrónicos de pago. Se suma la atención a clientes, previa emisión de turno. Para el caso de que la afluencia de público así lo demande y resulte necesario, las entidades podrán extender la atención por una hora y media más (hasta las 15:00hs). DOMINGOS: estará suspendida la actividad comercial en centros comerciales, supermercados y comercios en general; a excepción de las actividades y servicios esenciales: salud, seguridad, estaciones expendedoras de combustible, delivery de alimentos, comercios de proximidad (drugstores, despensas, kioscos) y farmacias. EN LOS DEPARTAMENTOS CON ASPO: continúa prohibida la permanencia en parques, plazas y espacios públicos, como así también la práctica de deportes grupales. Además de actividades religiosas, culturales y artísticas.

EN TODA LA PROVINCIA:

Sigue limitada la circulación de personas entre las 00hs y 6hs, excepto trabajadores esenciales. Reuniones familiares, sociales y turismo interno, permanecen suspendidos. Comercios de cercanía (drugstores, kioscos, y despensas) pueden funcionar hasta las 22hs. La Administración Pública Provincial continuará trabajando con la concurrencia mínima del personal, y se procura el teletrabajo.

PROHIBICIONES NACIONALES: