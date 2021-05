LO QUE DEJÓ EL CHOQUE DEL TREN CON EL COLECTIVO “FUE UNA DESGRACIA CON SUERTE”

El análisis lo hizo el dia después del accidente el coordinador de movilidad ciudadana Lic Luis Nerón.»Hace años que el tren no pasaba por ese lugar, uno esta acostumbrado a que no pase el tren, pero debemos respetar las señalizaciones, hubo un exceso de confianza, el chofer debió frenar»

Agregó » la gente esta acostumbrada a no respetar la señalización, sabe que está pero no la respeta, no solo pasa el tren por el lugar indicó.



Ahora se investigará la responsabilidad del tren, si tocó la bocina o no y la del colectivero.