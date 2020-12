LOBO MEDINA, EL ÁRBITRO PARA CENTRAL NORTE-DOUGLAS HAIG

Se dio a conocer la programación de una nueva fecha del Torneo Federal “A” y el tucumano Luis Orlando Lobo Medina será el encargado de impartir justicia en el partido Central Norte vs Douglas Haig de Pergamino.

El encuentro se jugará el domingo a las 20:00 en el estadio Padre Martearena y Lobo Medina estará secundado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Matías Coria.

En medio de una situación alarmante por los constantes fallos favorables a Güemes de Santiago del Estero, el arbitraje de la categoría ha quedado bajo la lupa. Lobo Medina es un juez que ya ha dirigido en “B” Nacional y hasta ha sido cuarto árbitro en Primera División, pero que cuenta con muchos antecedentes polémicos en sus arbitrajes.

Central Norte llega como tercero en la tabla de la Zona Campeonato “A” con 6 puntos, uno menos que su rival de turno, Douglas Haig, que está segundo con 7. El líder es Güemes con 9, que visitará a las 18:30 del domingo a Chaco For Ever en Resistencia. Finalmente, la fecha se completará con el duelo Sarmiento vs Sportivo Las Parejas, que jugarán en Chaco a las 20:15.