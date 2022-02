Los alquileres de los colegios privados subieron más de un 100%

Informó el presidente de la Asociación de Establecimientos Educativos Privadas, Pablo Pereyra en el marco del debate por la quita del subsidio al agua a colegios católicos.

La quita del subsidio al agua a los colegios católicos se trasladará al valor de sus cuotas, según confirmó el titular del gremio que los representa -COPRODEC-, Roberto Suaina. Esta determinación del Ente Regulador de Servicios Públicos no impactará en las 29 instituciones laicas representadas por la Asociación de Establecimientos Educativos Privadas que no reciben aporte estatal ni tampoco subsidio al agua.

El presidente de la Asociación, Pablo Pereyra, remarcó que la quita del subsidio no tiene incidencia en los valores de sus cuotas, sin embargo enfatizó que los alquileres aumentaron un 100%. “La situación de los colegios no subvencionados es delicada y no tenemos respuesta del Gobernador”, manifestó Pereyra en una entrevista con Multivisión.

Por otro lado, Pereyra explicó que por ley, cada 31 de octubre los establecimientos privados informan el valor de la cuota del año siguiente siempre aclarando que podrían haber modificaciones. “Está permitido que el valor se modifique porque está sujeto a los acuerdos paritarios”, comentó.

