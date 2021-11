Los bancos deberán vender sus dólares al Banco Central

Desde el miércoles las entidades tendrán que llevar a 0% su posición en divisas. El BCRA busca recomponer las reservas. No se tocarán los dólares de los ahorristas.

La fragilidad que tienen las reservas internacionales es un sol que no se puede tapar con el pulgar. Un día después de las restricciones para la compra de viajes al exterior en cuotas sin interés se supo que el Banco Central dispuso que los bancos deberán reducir del 4 al 0 por ciento la Posición Global Neta (PGN) de moneda extranjera que tengan desde el miércoles de la próxima semana. En otras palabras, los bancos tendrán que vender sus dólares al Central. Serán los billetes verdes de las entidades, porque los de los ahorristas no se tocarán.Fuentes del sistema financiero calculan que el Central podría estar comprando, al tipo de cambio oficial de $100,68, no menos de 800 millones de dólares que incrementarían sus reservas líquidas, que hoy, según diferentes cálculos rondan entre 3.000 y 5.000 millones de dólares.

En el Banco Central estiman que los dólares que deberían venderles los bancos podría ser menor. «El saldo de la posición global neta es dinámico, podría ser un saldo neutro, inclusive». No es lo que calculan en el mercado.Agregan que «después de la última norma hubo bancos que quedaron con posición positiva y otros negativa. A fin de mes vence esa norma y no se podía volver a la anterior, porque implicaba que podían comprar hasta mil millones. Para darle equilibrio al sistema y que los bancos queden en igualdad, se puso la posición neutra. Eso implica que los bancos que quedaron positivos tengan que vender y los que estaban negativos tengan que comprar. El BCRA no tiene la posición de cada banco, solo del sistema, por eso no se puede hacer un cálculo muy fino, pero en forma global queda neutro para el sistema».La circular A 7407 señala: «Posición global neta de moneda extranjera. Posición de contado. Adecuación: esta Institución adoptó la resolución que, en su parte pertinente, dispone: Establecer, con vigencia a partir del 1.12.21, que la «posición de contado’ prevista en el punto 2.2.2. de las normas sobre «Posición global neta de moneda extranjera’ no podrá superar el importe equivalente al 0% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior al que corresponda».

