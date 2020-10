LOS CLUBES DEL REGIONAL TIENEN HASTA EL 27 DE OCTUBRE PARA CONFIRMAR SU PARTICIPACIÓN

El Consejo Federal le envió a las ligas de origen de los 98 clubes participantes del Torneo Regional, una nota donde se les pide, con plazo hasta el 27 de Octubre, que confirmen si están en condiciones de participar de la competencia que tiene como fecha tentativa de inicio el 29/11 (aunque no conste en la nota y siempre y cuando la pandemia lo permita) realizando así, el famoso “censo”.

El comunicado elaborado por el ente máximo del fútbol del interior explica que en caso de no recibir respuesta, será tomado como una negativa y en consecuencia, será baja en el torneo. Si bien no está especificado en el comunicado, es necesario aclarar que si algún conjunto decide no participar, NO SERÍA SANCIONADO siempre y cuando lo haga oficial antes del 27. Por otro lado, si un club confirma y luego “da marcha atrás” decidiendo no jugar, ese club SI podrá ser pasible de sanción.

La nota con la decisión de participar o no del torneo deberá ser contestada con la firma del presidente del club en cuestión y la firma del presidente de la liga.

Las notas enviadas a la Liga Salteña de Fútbol, para los clubes Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana y San Antonio: