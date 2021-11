LOS CULPABLES DE APEDREAR A UN NIÑO DE 13 AÑOS SERÍAN SOBRESEÍDOS: «NO HAY JUSTICIA»

En el mes de febrero, Gonzalo, un niño de 13 años, fue brutalmente agredido por una patota que lo apedreó en la cabeza. El hecho ocurrió a medianoche, sobre la colectora de la avenida Paraguay al 1400, en cercanías al puente del río Arias.

“En la última fiesta de la rotonda de Limache. El padre lo había llevado a comer un sándwich. El papá de mi hijo les toca bocina a los chicos que estaban estorbando el paso. Cuando pasaron con el auto estos chicos le apedrearon el auto. Cuando él salió a reclamar porque le apedrearon el auto, a mi hijo se le escapó el perro que estaba en el vehículo y cuando salió a buscarlo le pegaron con un pedazo de asfalto en la nuca y pierde el conocimiento. Estuvo mucho tiempo en coma”, explicó Lucía Peña, mamá del niño.

“Después me enteré quiénes fueron y me dijeron que habían sido chicos del ejércitos, estuvieron detenidos pero por la pandemia ellos pagaron para ser liberados. Ahora me llega una notificación de que ellos iban a ser sobreseídos de toda culpa. Están trabajando como si nada”, detalló la mamá de Gonzalo.