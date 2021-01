“LOS DOCENTES DEBEN VOLVER A TRABAJAR”

Así lo dijo el Dr. Marcelo Nallar, Gerente del Hospital Oñativia al ser consultado por la situación epidemiológica en el marco de la pandemia y la vuelta a clases, “Hay que acostumbrarse a esta nueva realidad. Los docentes también deben poner de su parte, si se puede, se ha hecho en otras partes del mundo, los docentes no deben ser la excepción, hay que salir a trabajar, seguramente se harán testeos. en el mejor lugar que pueden estar los adolescentes es en las aulas”.

Agrego, “Debemos trabajar todos de un modo diferente, no trabajar no es bueno, hay que acostumbrarse a salir y trabajar de un modo diferente, el personal del hospital está acostumbrado a trabajar de un modo diferente. Las aulas no son la excepción, los chicos deben volver con protocolos y viajar con protocolo y sin ningún tipo de riesgo. Se puede volver a hacer todo de un modo diferente”.

Consultado por la vacunación. dijo que “fue muy importante, en el hospital llevamos 21 personas vacunadas, empleados de distintas áreas, ya están comenzando a recibir la segunda dosis. Mientras más gente se vacune será mejor, es una herramientas más que tenemos y hay que usarla”.

También se le pregunto por un posible rebrote y como afectaría al sistema de salud publico dijo que “Ahora que la pandemia está un poco más controlada, es el momento donde todos los actores de la salud y la sociedad tienen que actuar, el miedo no los debe paralizar, cada uno en su rubro, sobre todo las obras sociales, sería importantísimos que renueven sus convenios con sanatorios. Recordemos que cuando hubo un pico los hospitales públicos no alcanzaron, nos saturamos rápidamente si el sector privado no ayuda, ellos necesitan que las obras sociales hagan o actualicen convenios, sino se va saturar el sistema salud público más rápido y no estamos preparados.