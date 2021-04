LOS EQUIPOS ARGENTINOS DEBUTAN EN LAS COPAS

13 equipos argentinos comienzan hoy el sueño de levantar las copas Libertadores y Sudamericana, que iniciarán este martes sus distintas fases de grupos.

Serán 6 representantes nacionales en el máximo torneo continental: Boca, River, Racing, Vélez, Argentinos y Defensa y Justicia; y 7 en el segundo en importancia: Independiente, San Lorenzo, Newell’s, Rosario Central, Lanús, Arsenal y Talleres.

En la jornada de hoy les tocará debutar a Argentinos y Vélez en la Libertadores y a Newell’s y Rosario Central en la Sudamericana. El Bicho recibirá a las 19:15 a Nacional de Uruguay, el Fortín a las 21:30 a Flamengo, la Lepra a las 19:15 a Goianense y el Canalla a las 21:30 a 12 de octubre.

La agenda viene cargada, ya que entre hoy y el 27 de mayo deberán jugarse las seis fechas pertenecientes a esta etapa de grupos, teniendo en cuenta que las competencias deben finalizar antes del inicio de la Copa América, pautada para el mes de junio. Las mismas continuarán en el mes de julio con los octavos de final.

Copa Libertadores – 1º fecha – Partidos de los equipos argentinos:

Martes 19:15: Argentinos vs Nacional (Uruguay) – Grupo F – TV: ESPN

Martes 21:30: Vélez vs Flamengo (Brasil) – Grupo G – TV: ESPN

Miércoles 19:00: The Strongest (Bolivia) vs Boca – Grupo C – TV: ESPN

Miércoles 21:00: Independiente del Valle (Ecuador) vs Defensa y Justicia – Grupo A – TV: Fox Sports 2

Miércoles 21:00: Rentistas (Uruguay) vs Racing – Grupo E – TV: ESPN 2

Jueves 19:00: Fluminense (Brasil) vs River – Grupo D – TV: ESPN

Copa Sudamericana – 1º fecha – Partidos de los equipos argentinos:

Martes 19:15 Goianense (Brasil) vs Newell’s – Grupo F – TV: DirecTV Sports

Martes 21:30: 12 de Octubre (Paraguay) vs Rosario Central – Grupo A – TV: DirecTV Sports

Miércoles 19:15: San Lorenzo vs Huachipato (Chile) – Grupo A – TV: DirecTV Sports

Miércoles 21:30: Guabirá (Bolivia) vs Independiente – Grupo B – TV: DirecTV Sports

Jueves 16:00: Talleres vs Emelec (Ecuador) – Grupo G – TV: DirecTV Sports

Jueves 19:15: Aragua (Venezuela) vs Lanús – Grupo H – TV: DirecTV Sports

Jueves 19:15: Bolívar (Bolivia) vs Arsenal – Grupo C – TV: DirecTV Sports+