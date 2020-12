LOS FAMOSOS EXPRESARON SU DOLOR POR LA MUERTE DE CARLÍN CALVO

Carlos Andrés Calvo murió este viernes a los 67 años. Hace unos meses estaba internado en un centro de alta complejidad. La familia del actor tomó esta decisión ya que requería atención médica de manera constante por su cuadro de salud. El actor construyó una extensa carrera artística, pero desde hace años había dejado de trabajar después de sufrir un accidente cerebro vascular (ACV) en 1999, y otro en 2010.

Javier Faroni, amigo íntimo del actor, anunció la noticia de su partida con un conmovedor mensaje en Twitter: “Fuiste todo lo importante en mi vida… Me enseñaste de chico a ser quien soy. Nunca pensé que este momento llegaría pero fui feliz teniéndote a mi lado, amigo. ¡Te amo con todo mi alma! Descansa en paz, Caaaarlloossss”. El productor teatral publicó también una serie de fotos juntos, tomadas a lo largo de toda una vida compartida.

El peluquero Fabio Cuggini también escribió un emotivo mensaje en la red social: “Querido amigo, ¡llego ese día que no queríamos! Hoy estoy muy triste, ¡gracias por todo lo que me enseñaste y me apoyaste siempre! ¡Gracias por abrirme la puerta de tu familia y disfrutar la amistad! ¡Amigo ya te extraño, amigo ya nos vamos a encontrar! Hasta pronto Carlín, bachoneeee”.

Además, el empresario teatral Carlos Rottemberg expresó su dolor por la muerte de Carlín: “Trabajamos juntos durante mucho tiempo en esta casa teatral, aún antes de conocer su gran fama. Lo quisimos y compartimos una relación personal que excedió lo laboral. Con infinita tristeza hoy lo despedimos con un fuerte aplauso, el que tanto disfrutaba. Abrazo a su familia”.

“Carlín, discutimos veinte años, nos reímos a carcajadas veinte años… hoy dejame que me muera un poco con vos… descansa en paz, te abrazo fuerte”, escribió Ricardo Darín, muy conmocionado por el fallecimiento de su colega. “Descansa en paz, querido Carlín. Me siento afortunada junto a mi familia de haber podido disfrutar tu lado más luminoso y haber transitado una etapa hermosa de mi carrera teñida por tu carisma…”, afirmó Mónica Ayos.

Mientras que el productor Nacho Viale recordó una anécdota de cuando era pequeño y lo veía con su abuelo, Daniel Tinayre: “¡Murió Carlín, qué tristeza! Aun recuerdo esos momentos de la infancia que acompañaba a las reuniones a mi abuelo al teatro Ateneo de @multiteatro y salía de la oficina con su alegría de siempre. QEPD”. Además, Marcelo Tinelli afirmó: “Gracias por todo Carlín querido. Fuiste siempre muy generoso conmigo y con muchos. Te recordaré siempre con todo mi amor”.