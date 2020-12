LOS FISCALES DEL CASO CICCONE PIDIERON QUE AMADO BOUDOU VUELVA A LA CÁRCEL A CUMPLIR SU CONDENA

La fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal Marcelo Combo, que participó del juicio por el caso Ciccone, pidieron que el ex vicepresidente Amado Boudou vuelva a la cárcel luego de que la Corte Suprema confirmó todas las condenas. “Al haber adquirido firmeza la condena impuesta en las presentes actuaciones, pierden operatividad las previsiones del art. 210, inc. j) del Código Procesal Penal Federal, que habilitaron, con fechas 6 de abril y 5 de agosto de 2020, la morigeración de los encierros carcelarios dispuestos por el señor Juez respecto de Amado Boudou y José María Núñez Carmona”, dice el escrito que presentaron los fiscales el viernes pero que trascendió recién esta tarde.

El encargado de decidir sobre los planteos es el juez Daniel Obligado, el mismo juez que le otorgó la prisión domicilia a Boudou en abril. “El actual contexto mundial de emergencia sanitaria a causa del covid 19, ciertamente trastoca prácticamente todas las pautas de las relaciones interpersonales, afectando entonces la implementación de los objetivos conductuales asumidos por el plexo normativo de la ejecución de las penas (ley 24.660), que en definitiva logren con éxito la inserción social de quien resulte condenado, una vez recuperada su plena libertad”, escribió en ese momento.

Tras el fallo del jueves de la Corte Suprema, Obligado recibió el expediente y dictó una resolución formal en la que declaró firme todas las condenas. Según ese fallo, la pena de Boudou vence el 1 de junio de 2024, lo que no significa que estará detenido hasta esa fecha.