LOS ICARDI EN EL CAMPO: WANDA CON DIOR Y MAURO DE GAUCHO

Wanda Nara dio que hablar con su última publicación en su cuenta de Instagram hace algunas horas. Allí se la ve junto a Mauro Icardi en medio de un campo, con animales de fondo. El futbolista parece un gaucho de verdad (al menos si se habla por el look): lleva una remera negra básica, una típica bombacha de campo, boina y alpargatas. La empresaria dueña de Wanda Nara Cosmetics, si bien no lleva ropa típicamente campestre, aparece con un outfit muy relajado, como pocas veces se la ve, en total black: remera, jeans con leve pata de elefante y zapatillas. Solo hay un detalle (Wanda no puede con su genio): la remera es de la marca francesa Dior y lleva escrito el nombre en blanco, en la parte delantera.

En pocas horas, la foto de los Icardi con look campestre pasó los 100.000 likes y recibió varios comentarios respondiendo no solo a la foto sino al texto que escribió Wanda diciendo: “Mi gaucho“.

Para dar más detalles del look, Wanda posó sola en el medio del campo poniendo en primer plano la remera y la marca. Es que claramente alli se lee “J Adior” haciendo referencia a la famosa casa francesa.

Los Icardi llegaron hace algunos días a España y el recorrido desde París hasta Madrid fue compartido por la empresaria, fiel a su estilo, en sus redes sociales. En una de las fotos, la de ida, se la ve con una de sus carteras de Hermés (de color fucsia), su marca preferida de accesorios, subiendo al avión complementando con este accesorio de lujo un modelo deportivo. Luego se la ve en su viaje de regreso, esta vez con una cartera Hermés de color naranja.

Como ya se sabe, Nara es fanática de las marcas de lujo y, lejos de molestarle la presencia de un logo determinado, lo celebra.