LOS MÉDICOS DE ORÁN NO DAN MÁS: “QUIERO DORMIR Y NO SABER MÁS NADA”

Al límite del colapso, el sistema sanitario de Orán continúa recibiendo pacientes infectados con Covid y los médicos “no dan más”. “Quiero dormir y no saber más nada”, dijo Gustavo Mantovani, quien se desempeña como cirujano en el hospital San Vicente de Paul.

EL DESESPERANTE RELATO

“Necesitamos que venga gente porque ya no damos más. Yo, ya llevo siete días acá, no damos más, ni mentalmente, ni humanamente, ni nada. Hoy ya tengo ganas de que me pongan algo y acostarme a dormir y no saber más nada, porque más son los malos momentos, todos son malos momentos, no hay nada bueno y la verdad, psicológicamente, a los pocos que estamos acá ya no nos da la cabeza ni la fuerza para seguir con esta historia.

Es lamentable, la verdad que estamos realmente atropellados por esta situación, no tenemos gente, ya estamos cansadísimos, agotados mentalmente, porque todas son malas noticias y no dejamos de estar todos acá. La verdad que esto es inhumano, llega un momento que no sé que estamos haciendo, pero necesitamos gente, necesitamos gente, necesitamos que nos den una mano, eso necesitamos, que vengan médicos, que vengan enfermeros capacitados, nosotros ya no podemos hacer más nada, hasta acá llegamos en el sentido de que esto es todo lo que podemos dar.

Cada vez viene más gente y es el mismo laburo para los que están acá. Hay cada vez más enfermos y somos cada vez menos médicos y menos enfermeros, la verdad que esa ecuación no cierra bajo ningún punto de vista, pero eso lo tienen que entender las autoridades sanitarias”.