LOS MILLONES DE DÓLARES QUE LE RECLAMA YANINA SCREPANTE AL POCHO LAVEZZI

Yanina Screpante y Ezequiel «Pocho» Lavezzi mantienen hace tiempo un conflicto judicial por el dinero que reclama ella por los años que estuvieron juntos como pareja.

«Está en proceso de desalojo en pie, pero el Pocho siente que está manteniendo la vivienda donde vive con su actual pareja, que sale unos cinco mil dólares por mes», informó este martes Paula Varela en «Intrusos», Américastrong>.

Y amplió con el dato de la escalofriante suma en cuestión: «El reclamo que pide Yanina Screpante es de 15 millones de dólares basados en los años que ella habría dejado de ganar dinero por acompañarlo a él en su carrera».

«1.5 millones de dólares, un auto y un semi piso ya le otorgó el ex futbolista», amplió la periodista. «Es una aventura jurídica», afirmó Varela que dicen desde el entorno de Lavezzi sobre la suma de dinero que solicita vía judicial Screpante.

Hace unas semanas, en su visita al ciclo «Es por ahí», Screpante dijo picante: «Empecé de modelo hace muchos años y siempre estuvo eso de hacer un programa. Después cuando me fui al exterior, a mi ex pareja no le gustaba mucho que hable o opine. De hecho en el mundial me buscaban todos y yo no podía hablar».