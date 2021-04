LOS POSTEOS DE LA CHINA SUÁREZ A UNA SEMANA DE LA MUERTE DE SOFÍA SARKANY

En Instagram, la actriz compartió varias fotos de su vida juntas y le dedicó tiernos mensajes. “Siempre de la mano. Cinco años desde ese día: ¿qué estarán planeando los de arriba que se llevan a los mejores? Tu magia está cerca y protege el lugar, ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar; cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir”, escribió la actriz, citando el tema Alma dinamita.