LOS SELECCIONADOS DE VOLEY Y HOCKEY MASCULINO DIERON SUS LISTAS PARA LOS JUEGOS OLÍMPICOS

A menos de un mes del inicio de los Juegos Olímpicos Tokio 2021, los distintos seleccionados argentinos van de a poco confirmando la lista de jugadores que representarán al país en cada disciplina. Hoy fue el turno del Voley y el Hockey masculino.

Voley:

Este miércoles el entrenador de la Selección Argentina Masculina, Marcelo Méndez, dio a conocer la lista de 12 jugadores que afrontarán el sueño olímpico desde el próximo 24 de julio. Luego de finalizar su participación en la Liga de Naciones FIVB, el equipo se quedará en Italia preparándose para la cita en Tokio y luego viajará a Japón para encarar el último tramo de entrenamiento.

Para disputar la máxima cita del deporte, Méndez llevará a Luciano De Cecco y Matías Sánchez como armadores; Bruno Lima y Federico Pereyra como opuestos; Sebastián Solé, Martín Ramos y Agustín Loser como centrales; Facundo Conte, Ezequiel Palacios, Cristian Poglajen y Nicolás Méndez como puntas receptores; y Santiago Danani como líbero.

La Selección debutará el 24 a las 2:20 am de nuestro país ante Rusia. Luego enfrentará consecutivamente a Brasil (26/7 a las 9:45 am), Francia (28/7 a las 2:20 am), Túnez (30/7 a las 4:25 am) y Estados Unidos (1/8 a las 9:45 am) por el Grupo B.

Hockey:

Este mediodía se conoció la lista de convocados para representar al país en los próximos Juegos Olímpicos a desarrollarse en Tokio (Japón) del 23 de julio al 7 de agosto.

Junto con los 16 citados, se dispuso que Santiago Tarazona, Nicolás Cicileo y Emiliano Bosso serán los jugadores de reserva en caso de que se produzca alguna lesión o afección por Covid-19, por lo que también se alojarán en la villa olímpica junto a sus 16 compañeros.

Argentina debutará ante España el sábado 24 de julio, en un partido programado para las 00.15 hs de nuestro país. Luego, también por el Grupo B, chocará contra el conjunto local (25/7, 7 hs) en lo que será el segundo día de competencia. El martes 26 de julio, en el marco de la tercera fecha, Los Leones enfrentarán a Australia, a las 21.30hs, mientras que las dos últimas fechas por la fase de grupos serán ante India (28/7, 21.30 hs) y Nueva Zelanda (30/7, 7 hs).

Jugadores convocados: