LUCIANA SALAZAR, FURIOSA ANTE LAS CRÍTICAS POR EL ESCÁNDALO CON MARTÍN REDRADO: “JAMÁS FUI AMANTE DE UN EXNOVIO”

Fue uno de los grandes escándalos que dejó el 2020. Un día antes de Año Nuevo, Luciana Salazar sorprendía en tevé arrojando una picante declaración. La bomba se detonó tras la separación de Martín Redrado y Lulú Sanguinetti, luego de que a la vedette no le convenciera el argumento que el economista había dado y que los portales especularan sobre el tema. Indignada por la situación, “Luli” se despachó en Polémica en el bar, programa donde es panelista, y explotó al aire confesando que Redrado mantuvo una relación paralela con ella y su hija Matilda durante su noviazgo.

Las palabras de Luciana despertaron reacciones de toda clase y no faltaron los que la tildaron de “tercera en discordia” en la relación con su ex. Cansada de recibir agravios y de que la “ensucien”, la modelo no se calló nada y utilizó las redes como descargo. “Jamás fui amante de un exnovio, por favor, no me saquen de contexto”, comenzó diciendo en sus Instagram stories.

“Jamás hubo relaciones sentimentales paralelas porque yo no me presto a eso y menos con alguien que fue pareja mía. Escuchen bien mis dichos y entenderán. Los que quieren ensuciarme lo harán siempre porque creen lo que quieren creer”, cerró haciendo referencia a las versiones que critican su rol en este “triángulo amoroso”.

Tras semejante escándalo, Martín Redrado decidió viajar a a Miami con su hijo y según revelaron en Los Ángeles de la mañana, la modelo partiría al mismo destino del 7 al 28 para reencontrarse a solas con él. Ante la información Cinthia Fernández sumó algunos detalles y no escatimó en indirectas para la panelista con la que no tiene buena relación. “La verdad es que nos vieron la cara a todos”, sentenció. Luciana se va del 7 de enero al 28 sola, sin su hija Matilda, y va a alojarse en el mismo lugar donde casualmente se va a hospedar nuestra compañera Yanina Latorre así que vamos a esperar que aparezca alguna foto de ellos juntos en los próximos días”, agregó.

La bailarina explicó además que es habitual que Luciana y Redrado, aún cuando eran pareja, decidan hospedarse en distintos lugares: “Siempre lo hacen separados porque los hijos de él la odian a ella”.

Tras el descargo de Luli que dejó a muchos sin aliento, la mamá de Matilda decidió ir por más y compartía una captura de mail que le envió su ex donde le hace una invitación para “reconquistarla”. “Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que cenemos la noche de reyes”, se lee en el texto.

Finalmente, después del descargo, el escándalo y las pruebas, se verán las caras en Miami.