LUCIANA SALAZAR RENUNCIÓ A SHOWMATCH

La Academia de ShowMatch tiene una pareja menos. No porque haya sido eliminada, sino porque una famosa decidió renunciar. Se trata de Luciana Salazar, quien quiso abandonar el certamen por cuestiones personales y motivos que debe resolver y no puede posponer.

La modelo viajará los próximos días a Miami porque a partir de noviembre no podrán ingresar a los Estados Unidos quienes no tengan el esquema completo de la vacuna contra el coronavirus. Y Luciana no fue inoculada porque cuando contrajo COVID-19, sus médicos le sugirieron que se diera la vacuna Johnson & Johnson que es de una sola dosis. Luego comenzó su participación en la pista motivo por el cual tampoco se quiso vacunar en Argentina, ya que no quería sufrir síntomas que la obligasen a faltar al certamen- y no encontró momento para poder tomar un avión y dársela.

Es por eso que ahora deberá viajar y aplicársela ya que su hija Matilda, de casi cuatro años, es norteamericana y la modelo está haciendo trámites relacionados a la menor y por eso necesita poder ingresar al país las veces que sean necesarias. Por otro lado, Salazar está tramitando su ciudadanía.