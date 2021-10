LUCIANO CÁCERES REVELÓ UNA FUERTE HISTORIA: EL ADN QUE SE HIZO POR UN HOMBRE QUE DECÍA SER SU PADRE

Luciano Cáceres estuvo como invitado a Los Mammones, y contó una historia desconocida de hace tres años, cuando un hombre que fue pareja de su madre se apareció y decía ser su papá biológico.

“Tus papás lo hicieron en el escenario”, le apuntó Jey Mammon y el actor de La 1-5/18 y la obra Desnudos explicó: “Claro, porque mi viejo dormía en el escenario, sacaba los colchones de abajo… Ellos estaban casados con dos personas distintas, fue un amor prohibido. Tuvieron sexo en esos colchones arriba del escenario. Y bueno, mi mamá nueve años casada… Ella lo fue a visitar al teatro, pero se ve que no vio las obras, sino otra cosa de mi padre”.

Y añadió: “Y bueno, quedó embarazada y al tiempo le tuvo que avisar al marido. Y él a su mujer. Fue un quilombo terrible, pero el fruto del amor prohibido está aquí hablando contigo”.

“Pasé por un ADN y ninguna posibilidad de eso. Lo digo porque el tipo no cumplió. Él tenía un montón de cosas de mi vieja y acordamos que si yo no tenía nada que ver con él, me las iba a devolver. Pero no cumplió. Así que si está por ahí escuchando, estaría bueno que me las devuelva”, amplió Luciano.