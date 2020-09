LUIS JUEZ Y EL ESCÁNDALO DE JUAN AMERI: “NO HAY EXPLICACIÓN PARA LA IMBECILIDAD DE ESTE TIPO”

El diputado nacional por Córdoba, Luis Juez, cargó contra Juan Ameri, el legislador nacional por Salta que protagonizó un escándalo sexual en el Congreso. “No hay explicación para la imbecilidad de este tipo”, señaló el cordobés.

“Estoy desde las 6 de la mañana dando explicaciones por un tipo que no me representa, por una bajeza. La gente tiene la tendencia de poner a todos en la misma bolsa, como si todos fuéramos Ameri. Siempre he intentado que la gente no me empuje a la palangana del resto, no robo, no engaño, puedo cometer errores, pero la gente suele meter a todos en la misma bolsa”, dijo Luis Juez por Canal 9 Multivisión.

“AMERI NO DEBIÓ RENUNCIAR, DEBIÓ SER EXPULSADO Y EL KIRCHNERISMO NO QUISO”

El cordobés remarcó que, hace unos meses atrás, quisieron ridiculizarlo por haber brindado una entrevista en medio de una sesión y armaron una operación mediática en su contra. “Por eso el sistema virtual no sirve”, agregó Luis Juez al respecto. “Yo pedí que sesionemos en otros lugres y el que no pueda viajar por riesgo, que no lo haga. Si hay trabajadores cumpliendo sus tareas por qué nosotros no podemos estar sentados en la Cámara de Diputados”, cuestionó el legislador nacional por Córdoba.

Finalmente, Luis Juez volvió a decir que no se hace cargo de la actitud de Juan Ameri en la Cámara de Diputados, donde el legislador por Salta fue protagonista de un escándalo sexual. “Se aceptó la renuncia de Ameri anoche a las 3 de la mañana, pero debí ser expulsado. Debieron expulsarlo y el kirchnerismo no quiso expulsarlo. “No hay explicación para la imbecilidad de este tipo”, concluyó.